Три женщины и двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

В горбольнице № 2 Белгорода умерли три местных жителя — две женщины 1935 и 1948 годов рождения и мужчина, родившийся в 1952 году. В Старом Осколе скончались мужчина и женщина 1940 и 1939 годов рождения соответственно. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 1019 человек.
Подтвердили диагноз ещё у 146 человек. Большинство снова в Белгороде — 43 случая. В Старом Осколе — 19 новых заболевших, в Губкинском горокруге — 12, в Чернянском районе — семь, в Белгородском районе — шесть, в Прохоровском районе — пять. В остальных муниципалитетах — от нуля до трёх, ещё заболело три жителя других регионов.
В больницах лежат 1579 человек. 29 из них находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких.
Выздоровели 163 пациента. Всего с начала пандемии — 43 906. В целом в регионе с марта 2020 года выявили 49 524 случая заболевания.