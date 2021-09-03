Три женщины и двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

Подтвердили диагноз ещё у 146 человек. Большинство снова в Белгороде — 43 случая. В Старом Осколе — 19 новых заболевших, в Губкинском горокруге — 12, в Чернянском районе — семь, в Белгородском районе — шесть, в Прохоровском районе — пять. В остальных муниципалитетах — от нуля до трёх, ещё заболело три жителя других регионов.