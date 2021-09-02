В селе под Белгородом жители больше 12 лет ждут школу

Жители Стрелецкого в Белгородском районе больше 12 лет ждут школу в своём населённом пункте. Решение о её строительстве приняли ещё в 2015 году, в 2019-м провели тендер. По данным издания, на создание проектной документации и изыскательные работы для школы в Стрелецком-23 выделили 13,1 млн рублей.