В селе под Белгородом жители больше 12 лет ждут школу

Жители Стрелецкого в Белгородском районе больше 12 лет ждут школу в своём населённом пункте. Решение о её строительстве приняли ещё в 2015 году, в 2019-м провели тендер. По данным издания, на создание проектной документации и изыскательные работы для школы в Стрелецком-23 выделили 13,1 млн рублей.
Но с тех пор, по словам местных жителей, ситуация не изменилась. Детям в итоге приходится учиться в две смены. Ближайшая к ним школа находится в Белгороде.
С проблемой жители Стрелецкого обращались в том числе в прокуратуру, в администрацию. В последнем случае им ответили, что в текущем году направили заявку на участие в федеральном проекте по строительству школы.
Отметим, что ранее в региональном департаменте строительства сообщили, что в 2022 году должны приступить к возведению школ в нескольких населённых пунктах. В их числе было Стрелецкое-23.