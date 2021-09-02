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В селе под Белгородом жители больше 12 лет ждут школу

2 сентября 2021, 10:27
Фото: ИА «Бел.Ру»
Детям из Стрелецкого приходится ездить на учёбу в областной центр из-за отсутствия школы. Решение о строительстве приняли ещё в 2015 году, но прогресса местные жители не видят. Ответы администрации их тоже не устраивают, сообщает Go31.

Жители Стрелецкого в Белгородском районе больше 12 лет ждут школу в своём населённом пункте. Решение о её строительстве приняли ещё в 2015 году, в 2019-м провели тендер. По данным издания, на создание проектной документации и изыскательные работы для школы в Стрелецком-23 выделили 13,1 млн рублей.

Но с тех пор, по словам местных жителей, ситуация не изменилась. Детям в итоге приходится учиться в две смены. Ближайшая к ним школа находится в Белгороде.

С проблемой жители Стрелецкого обращались в том числе в прокуратуру, в администрацию. В последнем случае им ответили, что в текущем году направили заявку на участие в федеральном проекте по строительству школы.

Отметим, что ранее в региональном департаменте строительства сообщили, что в 2022 году должны приступить к возведению школ в нескольких населённых пунктах. В их числе было Стрелецкое-23.

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#Новости#Стрелецкое#Школа#Белгородский район#Общество
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