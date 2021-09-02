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Posted 2 сентября 2021, 11:25

Published 2 сентября 2021, 11:25

Modified 1 декабря, 08:01

Updated 1 декабря, 08:01

В белгородском «Мега Гринне» рассказали, куда пропала первая буква из названия

2 сентября 2021, 11:25
Сюжет
Фотофакт
На здании торгово-развлекательного комплекса в областном центре пропала буква. Снимком инцидента поделились в Сети. В администрации ТРК объяснили, что случилось.

2 сентября жители Белгорода заметили, что из названия ТРК «Мега Гринн» пропала первая буква. Пользователи соцсетей предположили, что буква упала из-за ветра.

В администрации ТРК ИА «Бел.Ру» рассказали, что букву на самом деле забрали на ремонт, потому что она перестала светиться — проблема, возможно, заключается в перегоревших светодиодах.

После того, как специалисты решат проблему, букву вернут на место.

Напомним, что в августе из ТРК пришлось эвакуировать людей из-за сообщения о возгорании: оказалось, что в KFC подгорела еда.

#Новости#Город#Фотофакт#Новости Белгорода#Мега гринн#Белгород
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