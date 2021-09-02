В белгородском «Мега Гринне» рассказали, куда пропала первая буква из названия

Posted 2 сентября 2021, 11:25
Published 2 сентября 2021, 11:25
Modified 1 декабря, 08:01
Updated 1 декабря, 08:01
2 сентября жители Белгорода заметили, что из названия ТРК «Мега Гринн» пропала первая буква. Пользователи соцсетей предположили, что буква упала из-за ветра.
В администрации ТРК ИА «Бел.Ру» рассказали, что букву на самом деле забрали на ремонт, потому что она перестала светиться — проблема, возможно, заключается в перегоревших светодиодах.
После того, как специалисты решат проблему, букву вернут на место.
Напомним, что в августе из ТРК пришлось эвакуировать людей из-за сообщения о возгорании: оказалось, что в KFC подгорела еда.