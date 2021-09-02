Пользователи СберБанк Онлайн начали пользоваться услугой получения выписок

Posted 2 сентября 2021, 15:21
Published 2 сентября 2021, 15:21
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Новый функционал приложения, который должен облегчить жизнь миллионам россиян, проанонсировал в рамках Восточного экономического форума первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Новинка доступна в разделе «Сервисы». Функционал приложения позволяет легко и быстро подать заявку на получение документа. Доступность – это то, к чему стремится Сбер в своей работе над мобильным приложением.
Руководство Сбера рассказало о текущей работе над увеличением видов получаемых справок. Так, в ближайшем будущем станет возможным получение справок, предоставляемых гражданами для выхода на пенсию, автовладельцы смогут онлайн обжаловать штрафы ГИБДД и запросить квитанцию об уплате.
«Мы в тесной связке работает с рядом госорганизаций, генерируем максимально удобные комплексные сервисы для миллионов российских пользователей. Наша первоочередная задача — обеспечить взаимодействие граждан с государством в цифровом режиме, создать легкий и удобный интерфейс. Наши клиенты не должны чувствовать разницу между получением услуг Сбербанка и ведомственных услуг: клиент и в том и в другом случае должен мгновенно и без риска получить результат. И конечно, услуга должна быть цифровой - чтобы к ней всегда можно было получить доступ», - подчеркнул Ведяхин в своем выступлении перед участниками форума.