Пользователи СберБанк Онлайн начали пользоваться услугой получения выписок

«Мы в тесной связке работает с рядом госорганизаций, генерируем максимально удобные комплексные сервисы для миллионов российских пользователей. Наша первоочередная задача — обеспечить взаимодействие граждан с государством в цифровом режиме, создать легкий и удобный интерфейс. Наши клиенты не должны чувствовать разницу между получением услуг Сбербанка и ведомственных услуг: клиент и в том и в другом случае должен мгновенно и без риска получить результат. И конечно, услуга должна быть цифровой - чтобы к ней всегда можно было получить доступ», - подчеркнул Ведяхин в своем выступлении перед участниками форума.