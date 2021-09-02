Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородец продаёт коллекцию тарелок за 1 млн рублей

2 сентября 2021, 08:35
Фото: "Авито"
Коллекция состоит из 123 тарелок из разных городов России и стран мира.

На сайте объявлений «Авито» 21 августа появилось объявление о продаже коллекции тарелок из разных городов. Стоимость коллекции продавец оценил в 1 млн рублей. Из описания к объявлению следует, что коллекция состоит из 123 тарелок. Продавец пишет, что в наличии есть эксклюзивные тарелки, а есть обычные из разных городов России. Коллекция собиралась 20 лет. Автор объявления Владимир рассказал ИА «Бел.Ру», что тарелки он решил продать, потому что перестал заниматься коллекционированием.

В наличии есть уникальные тарелки в единичном экземпляре, тарелки ручной работы из России, Белоруссии и Турции. Но стоят ли они миллион?

Друзья привозили с соревнований тарелку из Японии, также есть тарелки из Америки, Ирландии, Лондона и Берлина. В наличии есть интересная тарелка из Гамбурга, но я её продаю только в составе коллекции. Тарелки я собирал сам, либо мои друзья привозили из других стран.Владимир

Напомним, что в начале июля на «Авито» появилось объявление о продаже шестилистного клевера. Лот оценили в 2,5 млн рублей. Как рассказал продавец, с этим клевером он выиграл в лотерее 500 млн рублей.

Материалы по теме
В Белгороде продают шестилистный клевер за 2,5 млн рублей
#Новости#Продажа#Лот#Объявления#Авито#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18