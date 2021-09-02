Белгородец продаёт коллекцию тарелок за 1 млн рублей

На сайте объявлений «Авито» 21 августа появилось объявление о продаже коллекции тарелок из разных городов. Стоимость коллекции продавец оценил в 1 млн рублей. Из описания к объявлению следует, что коллекция состоит из 123 тарелок. Продавец пишет, что в наличии есть эксклюзивные тарелки, а есть обычные из разных городов России. Коллекция собиралась 20 лет. Автор объявления Владимир рассказал ИА «Бел.Ру», что тарелки он решил продать, потому что перестал заниматься коллекционированием.
В наличии есть уникальные тарелки в единичном экземпляре, тарелки ручной работы из России, Белоруссии и Турции. Но стоят ли они миллион?
Друзья привозили с соревнований тарелку из Японии, также есть тарелки из Америки, Ирландии, Лондона и Берлина. В наличии есть интересная тарелка из Гамбурга, но я её продаю только в составе коллекции. Тарелки я собирал сам, либо мои друзья привозили из других стран.Владимир
Напомним, что в начале июля на «Авито» появилось объявление о продаже шестилистного клевера. Лот оценили в 2,5 млн рублей. Как рассказал продавец, с этим клевером он выиграл в лотерее 500 млн рублей.