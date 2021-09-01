Вячеслав Гладков поздравил белгородских школьников и студентов с Днём знаний

Все мы родом из детства, поэтому 1 сентября, День знаний, не может не отозваться в душе каждого из нас. С праздником вас, дорогие! Особенно хочу поздравить всех наших школьников, студентов, педагогов, родителей! Желаю нашей молодёжи успехов, покорять вершины знаний, а мы будем гордиться вашими достижениями! Вячеслав Гладков