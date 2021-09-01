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Posted 1 сентября 2021, 05:52

Published 1 сентября 2021, 05:52

Modified 1 декабря, 08:18

Updated 1 декабря, 08:18

Вячеслав Гладков поздравил белгородских школьников и студентов с Днём знаний

1 сентября 2021, 05:52
Сюжет
Губернатор
1 сентября начнут работать новые, капитально отремонтированные школы, а также учреждения дополнительного образования, отметил глава региона.

С новым учебным годом жителей региона поздравил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков на своей официальной странице в Instagram.

Все мы родом из детства, поэтому 1 сентября, День знаний, не может не отозваться в душе каждого из нас. С праздником вас, дорогие! Особенно хочу поздравить всех наших школьников, студентов, педагогов, родителей! Желаю нашей молодёжи успехов, покорять вершины знаний, а мы будем гордиться вашими достижениями! Вячеслав Гладков

Руководитель региона рассказал, что с 1 сентября в Белгородской области начнут функционировать новые школы в Старом Осколе, Крутом Логе и Майском. Ещё 26 учебных заведений в День знаний откроют после капитального ремонта.

В этот же день запустят обновлённые учреждения дополнительного образования. Так, школу искусств откроют в Алексеевке и Белгороде. В Губкине строители завершают работы, отметил Гладков.

Планов много. К сожалению, в некоторых учебных заведениях не завершены работы. Нужно оперативно их доделать, а в следующем году сделать так, чтобы этих недостатков не было по определению. Вячеслав Гладков

31 августа во время проверки готовности школ к новому учебному году глава Белгородской области заявил, что ремонт и строительство учебных заведений подрядные организации должны завершать к 15 августа, а не к началу сентября.

Гладков: Ремонт в школах Белгородской области должны завершать к 15 августа
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#Новости#Общество#Губернатор#Школа#День знаний#1 сентября#Вячеслав Гладков
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