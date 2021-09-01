Страховой Дом ВСК примет участие в ВЭФ-2021

«Страховой Дом ВСК показал лучшую динамику роста портфеля ДМС среди ТОП-10 страховых компаний по итогам 2020 года, по данным ЦБ РФ. Рост сбора страховых премий ДМС компании составил 27,5%, на фоне сокращения российского рынка ДМС на 2%. У нашей компании большой опыт применения цифровых технологий, в частности мы активно развиваем телемедицину – в прошлом году мы отметили почти пятикратный рост востребованности дистанционных сервисов в рамках ДМС. Кроме того, Приморье считается одним из ключевых регионов для ВСК, мы видим широкие перспективы для развития бизнеса компании на Дальнем Востоке, поэтому участие в форуме для нас действительно большое событие», - отметил Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК.