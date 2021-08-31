В Росреестре рассказали, как воспользоваться «дачной амнистией»

В региональном управлении Росреестра напоминают, что воспользоваться упрощённым порядком оформления земельных участков и построенных на них зданиях можно до марта 2026 года. О нюансах «дачной амнистии» рассказали в ведомстве. Стоит отметить, что программу могут продлить ещё на пять лет.

«Дачная амнистия» — упрощённый порядок оформления прав физлиц на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозпостройки. В России она действует с 1 сентября 2006 года. Срок действия программы ранее продлили до 1 марта 2026 года. Причём саму «амнистию» расширили. Теперь можно в упрощённом порядке и с минимальным набором документов оформить права на дома, построенные на участках, предназначенных для садоводства, дачного хозяйства, ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Например, если дом на участке для ИЖС, садоводства или ЛПХ ранее не был поставлен на кадастровый учёт, его можно оформить без уведомления о строительстве. Достаточно техплана, который подготовил кадастровый инженер, и составленной владельцем участка декларации об объекте. В упрощённом порядке можно зарегистрировать право собственности на земельный участок, полученный до 30 октября 2001 года. Необходим лишь документ, подтверждающий право собственности: свидетельство о предоставлении участка, выписка из похозяйственной книги. Стоит отметить, что в Госдуму, как сообщили в её пресс-службе, внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. По документу граждане смогут легализовать построенные до 14 мая 1998 года дома — до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Напомним, что с 1 сентября в России стартует «гаражная амнистия». Граждане смогут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные участки под гаражами. Материалы по теме Для «дачной амнистии» вместо декларации понадобится технический план строений «Дачной амнистией» стали активнее пользоваться белгородцы «Дачная амнистия» − главная тема для белгородских владельцев загородной недвижимости