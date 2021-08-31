У священнослужителя на памятнике в Старом Осколе погнули крест

В Старом Осколе на памятнике отцам-основателям погнулся крест. Повреждение заметили 30 августа, соответствующие снимки опубликовали в группе «старый Старый Оскол — история города». Из-за чего пострадал монумент — пока неизвестно.
По данным Национального туристического портала Russia Travel, памятник отцам-основателям установили в Старом Осколе в сентябре 2009 года. Монумент посвящён воеводе князю Ивану Солнцеву-Засекину, голове Ивану Мясному и подьячему Михаилу Нечаеву.
Иван Мясной держит в руках свиток с надписью «Град Оскол основан в 1593 году». У воеводы — воинский стяг, а у подьячего Нечаева — крест, которым он таким образом благословляет начало возведения оборонительных сооружений.
Находится памятник на улице Володарского. Он выполнен из гипса и обрамлён бронзовыми листами. Общая высота монумента достигает почти десяти метров.
Скульптор — Анатолий Шишков. Среди его последних работ — контактная скульптура «Вручение диплома» возле НИУ «БелГУ», памятник детям войны «Сын полка» возле храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также фонтан с мальчиком и гусём на стометровке в Белгороде.