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У священнослужителя на памятнике в Старом Осколе погнули крест

31 августа 2021, 10:48
Фото: «старый Старый Оскол – история города» во «ВКонтакте»
Инцидент случился с памятником отцам-основателям города, сообщает Go31. Фотографии пострадавшего монумента опубликовали в соцсети.

В Старом Осколе на памятнике отцам-основателям погнулся крест. Повреждение заметили 30 августа, соответствующие снимки опубликовали в группе «старый Старый Оскол — история города». Из-за чего пострадал монумент — пока неизвестно.

По данным Национального туристического портала Russia Travel, памятник отцам-основателям установили в Старом Осколе в сентябре 2009 года. Монумент посвящён воеводе князю Ивану Солнцеву-Засекину, голове Ивану Мясному и подьячему Михаилу Нечаеву.

Иван Мясной держит в руках свиток с надписью «Град Оскол основан в 1593 году». У воеводы — воинский стяг, а у подьячего Нечаева — крест, которым он таким образом благословляет начало возведения оборонительных сооружений.

Находится памятник на улице Володарского. Он выполнен из гипса и обрамлён бронзовыми листами. Общая высота монумента достигает почти десяти метров.

Скульптор — Анатолий Шишков. Среди его последних работ — контактная скульптура «Вручение диплома» возле НИУ «БелГУ», памятник детям войны «Сын полка» возле храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также фонтан с мальчиком и гусём на стометровке в Белгороде.

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