У священнослужителя на памятнике в Старом Осколе погнули крест

Скульптор — Анатолий Шишков. Среди его последних работ — контактная скульптура «Вручение диплома» возле НИУ «БелГУ», памятник детям войны «Сын полка» возле храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также фонтан с мальчиком и гусём на стометровке в Белгороде.