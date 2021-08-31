Рассольник Ленинградский и говяжья печень: чем будут кормить белгородских школьников

В конечном итоге школьникам предложили подавать на завтрак макароны с запечённым куриным филе, омлет, пюре с минтаем в сметанном соусе, а также овсянку с изюмом. Первым блюдом на обед станут картофельные и фасолевые супы, щи, рассольник Ленинградский. На второе ученики получат жаркое, гречу, котлеты из говядины, а также печень говяжью по-строгановски. Дополнят всё это салаты из свежих овощей, компоты, чай, молоко и мёд.