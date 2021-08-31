Рассольник Ленинградский и говяжья печень: чем будут кормить белгородских школьников

30 августа на оперсовещании правительства руководитель департамента образования Белгородской области Елена Тишина отчиталась о формировании регионального стандарта питания для школьников.
Во время разработки нового регламента ведомство взаимодействовало с Московским госуниверситетом пищевых производств. По итогу межведомственная рабочая группа доработала двухнедельное меню завтраков и обедов учеников школ на основе федеральных аналогов для организаций питания обучающихся. Сейчас меню направили на санитарно-эпидемиологическую экспертизу Роспотребнадзора по Белгородской области, рассказала Тишина.
В конечном итоге школьникам предложили подавать на завтрак макароны с запечённым куриным филе, омлет, пюре с минтаем в сметанном соусе, а также овсянку с изюмом. Первым блюдом на обед станут картофельные и фасолевые супы, щи, рассольник Ленинградский. На второе ученики получат жаркое, гречу, котлеты из говядины, а также печень говяжью по-строгановски. Дополнят всё это салаты из свежих овощей, компоты, чай, молоко и мёд.
По заявлению Тишиной, департамент уже подготовил пакет конкурсной документации и готов выставить тендер на закупку услуги. Что касается аудита столовых и пищеблоков, то чиновники почти его завершили.
Также ведомство провело встречи с организациями, которые поставляют питание. В обсуждении будущих стандартов участвовали также родители учеников и руководители школ. Сбор предложений уже организован.
Сам родительский контроль по школьному меню, включающий в себя дегустацию, завершится до конца первой декады сентября, заявила чиновница. Всё меню и фотоотчёты блюд школы будут ежедневно публиковать на своих официальных сайтах. Также департамент планирует организовать сбор анонимных отзывов о качестве питания. Фактическое меню и фотоотчёты блюд будут размещаться на сайтах образовательных организаций в ежедневном режиме. Организуют и сбор анонимных отзывов о качестве питания.
В начале сентября в каждой школе пройдёт встреча с председателями родительских комитетов, которые посмотрят, чем будут кормить детей. В каждой из школ должно пройти это мероприятие. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области
В октябре глава депобра Тишина выступит с повторным докладом, где озвучит результаты, на которые выходит регион. 1 ноября этого года белгородские школьники уже должны питаться по областному стандарту.
Стоит напомнить, что на предыдущей планёрке правительства 23 августа департамент образования уже демонстрировал школьное меню, однако руководитель Белгородской области кулинарные изыски не оценил, сравнив предложенные блюда с 80-ми годами прошлого века.
Тогда же выяснилось, что современное технологическое оборудование и мебель есть только в 82% школ региона, а в 40% учреждений установлены пароконвектоматы. И несмотря на это, ведомство не подаёт заявки на обновление техники.