Гладков отчитал подчинённых за заброшенную могилу Героя России

Есть одиноко проживающая мама и есть человек, который отдал долг Родине и погиб в 19 лет. Могила брошенная — заросла травой, плитка обвалилась. Мне кажется, позор. Никому не нужна мать, никому не нужна память. Считаю, что это недопустимо. То, что произошло с могилой одного из Героев России, просто не должно повториться. Вячеслав Гладков