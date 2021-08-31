Гладков отчитал подчинённых за заброшенную могилу Героя России

Posted 31 августа 2021, 17:01
Published 31 августа 2021, 17:01
Modified 1 декабря, 08:10
Updated 1 декабря, 08:10
Перед началом рабочего часа в правительстве руководитель региона Вячеслав Гладков доложил, что ему поступила информация о заброшенной могиле Героя России в одном из муниципалитетов Белгородской области.
Есть одиноко проживающая мама и есть человек, который отдал долг Родине и погиб в 19 лет. Могила брошенная — заросла травой, плитка обвалилась. Мне кажется, позор. Никому не нужна мать, никому не нужна память. Считаю, что это недопустимо. То, что произошло с могилой одного из Героев России, просто не должно повториться. Вячеслав Гладков
Глава региона поручил секретарю Совета безопасности Белгородской области Олегу Мантулину взять под контроль все места захоронения Героев России и ветеранов Великой Отечественной войны, начиная с памятников муниципального и областного значения, заканчивая сельскими и городскими кладбищами.
Также чиновники должны будут проверить и убрать на всех местах захоронения до середины сентября. К работе готовы подключиться и депутаты, заявила председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова.