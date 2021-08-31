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Posted 31 августа 2021, 17:01

Published 31 августа 2021, 17:01

Modified 1 декабря, 08:10

Updated 1 декабря, 08:10

Гладков отчитал подчинённых за заброшенную могилу Героя России

31 августа 2021, 17:01
Сюжет
Губернатор
На месте захоронения 19-летнего парня в Белгородской области обвалилась плитка, а сам участок зарос травой. Мама погибшего больна и не может ухаживать за могилой.

Перед началом рабочего часа в правительстве руководитель региона Вячеслав Гладков доложил, что ему поступила информация о заброшенной могиле Героя России в одном из муниципалитетов Белгородской области.

Есть одиноко проживающая мама и есть человек, который отдал долг Родине и погиб в 19 лет. Могила брошенная — заросла травой, плитка обвалилась. Мне кажется, позор. Никому не нужна мать, никому не нужна память. Считаю, что это недопустимо. То, что произошло с могилой одного из Героев России, просто не должно повториться. Вячеслав Гладков

Глава региона поручил секретарю Совета безопасности Белгородской области Олегу Мантулину взять под контроль все места захоронения Героев России и ветеранов Великой Отечественной войны, начиная с памятников муниципального и областного значения, заканчивая сельскими и городскими кладбищами.

Также чиновники должны будут проверить и убрать на всех местах захоронения до середины сентября. К работе готовы подключиться и депутаты, заявила председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Могила#Захоронение#Эксклюзив#Герой россии#Вячеслав Гладков
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