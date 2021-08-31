Борщевой набор овощей в Белгородской области дороже, чем в Воронеже и Липецке

Если сравнивать среднюю стоимость овощей по субъектам, белгородцы дешевле своих соседей могут приобрести только капусту, притом что она подскочила в цене на 2 рубля 24 копейки. Остальные продукты, а именно картофель, лук и морковь, дешевле всего покупают липчане. Там ценовой диапазон на эти овощи находится в пределах от 25 до 36 рублей. К тому же, по сравнению с прошлой неделей все категории плодовых подешевели.