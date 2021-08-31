Борщевой набор овощей в Белгородской области дороже, чем в Воронеже и Липецке

30 августа на оперсовещании начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина рассказала о ценовых диапазонах на «борщевой набор», в который входят картофель, белокочанная капуста, репчатый лук и морковь.
Так, самыми дешёвыми оказались овощи в Липецкой области, где за килограмм картошки местные жители в среднем отдают чуть больше 28 рублей, за капусту — 40 рублей, за лук — около 26 рублей, а за морковь — порядка 36 рублей. В целом продуктовая корзина у липчан выходит на 130 рублей 92 копейки. Стоит отметить, что по сравнению с прошлой неделей цены на овощи упали почти на семь рублей.
В соседней Воронежской области также отмечается снижение цен: если брать все вышеперечисленные овощи по килограмму, то продавец в среднем насчитает 133 рубля 9 копеек к оплате. По данным департамента, стоимость продуктовой корзины для воронежцев упала почти на шесть рублей.
Белгородская область оказалась на третьем месте рейтинга средних розничных цен на овощи среди близлежащих субъектов. Согласно информации, которую предоставила Щедрина, килограмм картофеля местным жителям обходится примерно в 31 рубль, капусты — почти в 37 рублей, лука — в 29,7 рубля, а моркови — в 40 рублей. В среднем за весь этот набор продавец попросит 138 рублей 96 копеек. За неделю цена на овощи снизилась на 3 рубля и 91 копейку, отметили в ведомстве.
Если сравнивать среднюю стоимость овощей по субъектам, белгородцы дешевле своих соседей могут приобрести только капусту, притом что она подскочила в цене на 2 рубля 24 копейки. Остальные продукты, а именно картофель, лук и морковь, дешевле всего покупают липчане. Там ценовой диапазон на эти овощи находится в пределах от 25 до 36 рублей. К тому же, по сравнению с прошлой неделей все категории плодовых подешевели.
В департаменте АПК и ВОС заверили главу Белгородской области Вячеслава Гладкова, что сотрудники в скором времени поедут в Липецк, чтобы пообщаться с коллегами и узнать, как им удаётся так снижать цены на овощи.
Стоит пояснить, что во время подготовки статистики ведомство мониторит не только рынки, но и магазины торговых сетей, которые уже начали покупать овощи из хранения.
На прошлой неделе самые дешёвые продукты также были в Липецкой и Воронежской областях. У белгородцев за борщевой набор просили порядка 142 руб. 87 коп.