Белгородцы сняли на видео, как пережидали сильный дождь на остановке на улице Щорса

У белгородцев не получилось комфортно переждать дождь на новых остановках на улице Щорса. На видео запечатлели, как в зазоры между стеклянными панелями прямо на пассажиров попадает вода.
Где именно была сделана эта запись, не сообщается.
Напомним, что остановку на перекрёстке улиц Щорса и Костюкова в Белгороде не могут отремонтировать с мая. Первое повреждение заметили ещё 19 мая — тогда в мэрии сообщили, что стекло на задней стенке должны восстановить по гарантии. В конце месяца на остановке повредилось ещё одно стеклянное ограждение. Как позже сообщили ИА «Бел.Ру» в горадминистрации, подрядчик отказывается восстанавливать стекло по гарантии, из-за чего мэрия планирует подать на него в суд.
Сильный дождь с грозой обрушился на Белгород 31 августа. На дорогах образовались огромные лужи, горожане в соцсетях жалуются на потопы в разных частях областного центра. От сильного дождя традиционно пострадали район диорамы и остановка «Рио». В городе работают аварийные бригады.