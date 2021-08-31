Белгородцы сняли на видео, как пережидали сильный дождь на остановке на улице Щорса

Напомним, что остановку на перекрёстке улиц Щорса и Костюкова в Белгороде не могут отремонтировать с мая. Первое повреждение заметили ещё 19 мая — тогда в мэрии сообщили, что стекло на задней стенке должны восстановить по гарантии. В конце месяца на остановке повредилось ещё одно стеклянное ограждение. Как позже сообщили ИА «Бел.Ру» в горадминистрации, подрядчик отказывается восстанавливать стекло по гарантии, из-за чего мэрия планирует подать на него в суд.