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Белгородцы сняли на видео, как пережидали сильный дождь на остановке на улице Щорса

31 августа 2021, 13:14
Фото: кадр из видео
На новых остановках на улице Щорса в Белгороде на людей попадала вода через зазоры между стеклянными панелями. Видео опубликовали в телеграм-канале «Жесть Белгород».
Сюжет
Щорса

У белгородцев не получилось комфортно переждать дождь на новых остановках на улице Щорса. На видео запечатлели, как в зазоры между стеклянными панелями прямо на пассажиров попадает вода.

Где именно была сделана эта запись, не сообщается.

Напомним, что остановку на перекрёстке улиц Щорса и Костюкова в Белгороде не могут отремонтировать с мая. Первое повреждение заметили ещё 19 мая — тогда в мэрии сообщили, что стекло на задней стенке должны восстановить по гарантии. В конце месяца на остановке повредилось ещё одно стеклянное ограждение. Как позже сообщили ИА «Бел.Ру» в горадминистрации, подрядчик отказывается восстанавливать стекло по гарантии, из-за чего мэрия планирует подать на него в суд.

Сильный дождь с грозой обрушился на Белгород 31 августа. На дорогах образовались огромные лужи, горожане в соцсетях жалуются на потопы в разных частях областного центра. От сильного дождя традиционно пострадали район диорамы и остановка «Рио». В городе работают аварийные бригады.

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