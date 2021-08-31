Акция к 1 сентября: новый смартфон в обмен на старый и связь в подарок

Клиент может сдать в трейд-ин любое бывшее в употреблении устройство (в том числе не входящие в список принимаемого оборудования), получить скидку на покупку нового смартфона и услуги связи в подарок. Акция проводится с 11 августа 2021 года по 19 сентября 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, её ограничениях, моделях и тарифах доступна по адресу beeline.ru