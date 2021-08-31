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Posted 31 августа 2021, 09:03

Published 31 августа 2021, 09:03

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Акция к 1 сентября: новый смартфон в обмен на старый и связь в подарок

31 августа 2021, 09:03
Билайн запустил новую акцию, в рамках которой клиенты смогут сдать старый девайс (смартфон, планшет или роутер) и получить скидку при покупке смартфона, а также услуги связи в подарок. Акция проводится в собственных офисах продаж и в интернет-магазине Билайн (на условиях самовывоза).

В рамках этого предложения клиенты смогут приобрести те смартфоны, которые соответствуют их текущим потребностям. Например, Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A могут подойти в качестве надёжного помощника для студентов. Также в акции участвуют флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Полный список акционных смартфонов представлен на сайте оператора.

Клиент может сдать в трейд-ин любое бывшее в употреблении устройство (в том числе не входящие в список принимаемого оборудования), получить скидку на покупку нового смартфона и услуги связи в подарок. Акция проводится с 11 августа 2021 года по 19 сентября 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, её ограничениях, моделях и тарифах доступна по адресу beeline.ru

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Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме Калининградской обл., респ. Крым и г. Севастополь. Список тарифных планов, на которых доступна акция: тарифные планы линейки «Близкие люди», «Близкие люди+», а также «На максимум!», «На максимум+!» и «СуперСИТИ» (в г. Москве и Московской области). Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции, доступен на beeline.ru.

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#Новости#Технологии#Билайн
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