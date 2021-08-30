В полиции прокомментировали ночной переполох на улице Щорса в Белгороде

Posted 30 августа 2021, 11:22
Published 30 августа 2021, 11:22
Modified 1 декабря, 08:22
Updated 1 декабря, 08:22
Происшествие случилось 29 августа в 00:47. В единую диспетчерскую службу позвонила 18-летняя девушка: она пожаловалась, что их с подругой преследует неизвестный. Произошло это в районе улицы Щорса, 56.
Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний белгородец. Его отвезли в отдел полиции № 1.
Против белгородца составили административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). По статье ему грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.
О происшествии ранее рассказали в телеграм-канале «Белгород № 1». Однако в источнике утверждалось, что на улице Щорса на парня напала компания из семи человек, причём у одного из них якобы был пистолет.