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Posted 30 августа 2021, 11:22

Published 30 августа 2021, 11:22

Modified 1 декабря, 08:22

Updated 1 декабря, 08:22

В полиции прокомментировали ночной переполох на улице Щорса в Белгороде

30 августа 2021, 11:22
Сюжет
Новости Белгорода
По информации регионального управления МВД, две девушки пожаловались, что их преследовал неизвестный. Подозреваемого задержали, против него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Происшествие случилось 29 августа в 00:47. В единую диспетчерскую службу позвонила 18-летняя девушка: она пожаловалась, что их с подругой преследует неизвестный. Произошло это в районе улицы Щорса, 56.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний белгородец. Его отвезли в отдел полиции № 1.

Против белгородца составили административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). По статье ему грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.

О происшествии ранее рассказали в телеграм-канале «Белгород № 1». Однако в источнике утверждалось, что на улице Щорса на парня напала компания из семи человек, причём у одного из них якобы был пистолет.

#Новости#Происшествия#Полиция#Новости Белгорода#Белгород#Улица Щорса
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