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В мэрии рассказали, кто будет охранять школы Белгорода

30 августа 2021, 08:08
Фото: Бел.Ру
В администрации города сообщили, что в городских школах за безопасность детей будут отвечать охранники частных предприятий. Всего на эти цели выделили 15,7 млн рублей.

За безопасность детей в белгородских школах отвечают сотрудники частных охранных организаций. Всего в новом учебном году в областном центре будут работать 47 школ. Во всех учебных заведениях охранять школьников будут сотрудники частных охранных организаций.

Напомним, в областном департаменте образования редакции «Бел.Ру» прокомментировали ситуацию по региону. И оказалось, что из 539 школ Белгородской области наличием профессионального охранника могут похвастаться только 204 образовательных учреждения. В 335 школах на входе сидит сторож или вахтёр.

В Белгороде контракты на охрану школ заключили с ООО «ЧОО „Баязет“», ООО «ЧОО „Казачья сотня“» и ООО «ЧОП Гардез». Все они получили контракты на конкурсной основе. Компания «Баязет» зарегистрирована в Шебекино в 2005 году. В 2020 году выручка от продажи составила 14,8 млн рублей, а чистая прибыль — 806 тыс. рублей. Генеральным директором указан Олег Хохликов.

ООО «ЧОО „Казачья сотня“» зарегистрировано в 2018 году в Белгороде. За 2020 год компания смогла выручить от продажи услуг 8,6 млн рублей. Чистая прибыль составила 255 тыс. рублей. Бенефициаром и генеральным директором компании указан Сергей Кайдалов.

ООО «ЧОП Гардез» оказалось самым старым из перечисленных предприятий. Его зарегистрировали в 2003 году в Белгороде. За 2020 год компания выручила от продажи 8 млн рублей, из которых на чистую прибыль пришлось 970 тыс. рублей. Бенефициаром и директором предприятия является Евгений Немцев.

В 2021–2022 году на охрану белгородских школ суммарно потратят 15,7 млн рублей. Средняя стоимость услуг за месяц составляет 30 тыс. рублей. Столько стоит один пост охраны. В год за него приходится платить около 334 тыс. рублей.

Стационарные металлодетекторы, по сообщению мэрии, установлены в 43 школах. При этом в департаменте образования нам сообщали, что арочные металлоискатели есть в 129 школах Белгородской области. В Белгородском районе до 18 сентября должны появиться ещё 12 устройств. В Шебекинском и Старооскольском горокругах — по 13 штук.

Калитки школ должны быть открыты с 6:00 утра до 22:00 вечера. В ночное время безопасность объекта обеспечивают сторожа и вахтёры.

Каждую школу перед началом учебного года проверяет особая комиссия. Специалисты должны выявлять нарушения требований безопасности объекта. Самое распространённое нарушение правил безопасности, которое выявлено в ходе проверки перед началом нового учебного года, — отсутствие переносных радиобрелоков тревожной сигнализации. К началу года должны закупить 124 недостающих устройства.

Всего же летом 2021 года в школах Белгорода успели установить системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, пожарной сигнализацией, автоматические ворота, систему «антипаника». Общая сумма приобретений составила 2,3 млн рублей.

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