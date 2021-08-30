В мэрии рассказали, кто будет охранять школы Белгорода

Стационарные металлодетекторы, по сообщению мэрии, установлены в 43 школах. При этом в департаменте образования нам сообщали, что арочные металлоискатели есть в 129 школах Белгородской области. В Белгородском районе до 18 сентября должны появиться ещё 12 устройств. В Шебекинском и Старооскольском горокругах — по 13 штук.