В Белгородской области осудили призывавшего к терроризму гражданина Таджикистана

Сотрудники Федеральной службы безопасности по Белгородской области пресекли деятельность пособника запрещённой в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» — гражданина Таджикистана Кулдошева М. Х.
В 2020 году его осудили за публичные призывы к терроризму и его пропаганду. Но, отбывая наказание, мужчина оказывал информационную поддержку членам террористической организации, создавал и размещал ролики соответствующего содержания на YouTube и склонил своего земляка к выезду в Сирию и вступлению в ряды террористов.
Его деятельность вскрыли сотрудники УФСБ. Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил два с половиной года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.