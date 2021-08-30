Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области осудили призывавшего к терроризму гражданина Таджикистана

30 августа 2021, 08:10
Фото: Бел.Ру
Мужчина отбывал наказание за оправдание терроризма, но умудрялся публиковать на YouTube видеоролики и сумел завербовать своего соотечественника в террористическую организацию в Сирии, сообщили в УФСБ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности по Белгородской области пресекли деятельность пособника запрещённой в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» — гражданина Таджикистана Кулдошева М. Х.

В 2020 году его осудили за публичные призывы к терроризму и его пропаганду. Но, отбывая наказание, мужчина оказывал информационную поддержку членам террористической организации, создавал и размещал ролики соответствующего содержания на YouTube и склонил своего земляка к выезду в Сирию и вступлению в ряды террористов.

Его деятельность вскрыли сотрудники УФСБ. Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил два с половиной года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Материалы по теме
В Белгородской области иностранец публично призывал к терроризмуБелгородку обвинили в оправдании терроризма и сокрытии второго гражданства
#Новости#Терроризм#Уфсб#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18