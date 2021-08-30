В Белгородской области осудили призывавшего к терроризму гражданина Таджикистана

В 2020 году его осудили за публичные призывы к терроризму и его пропаганду. Но, отбывая наказание, мужчина оказывал информационную поддержку членам террористической организации, создавал и размещал ролики соответствующего содержания на YouTube и склонил своего земляка к выезду в Сирию и вступлению в ряды террористов.