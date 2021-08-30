«Салют Белгород» обыграл курский «Авангард»

На 88-й минуте белгородцы оставили одного в штрафной форварда гостей и поплатились за это — Барбашов один мяч отквитал. Но большего гости из Курска добиться не смогли, хотя и успели ударить в перекладину, — победа «Салюта» со счётом 2:1.