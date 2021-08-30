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«Салют Белгород» обыграл курский «Авангард»

30 августа 2021, 07:09
Фото: Бел.Ру
В очередном туре чемпионата России второго дивизиона главным матчем стало чернозёмное дерби.

В первом тайме команды голов не забили. Но уже через минуту после возобновления игры хозяева вышли вперёд. Агеев принял мяч в штрафной, развернулся и пробил мимо вратаря — 1:0.

На 82-й минуте «Салют» удвоил преимущество в счёте. Дёгтев принял передачу на левом фланге, пытался прострелить на дальнюю штангу, но мяч от ноги защитника гостей влетел в ближний верхний угол ворот.

На 88-й минуте белгородцы оставили одного в штрафной форварда гостей и поплатились за это — Барбашов один мяч отквитал. Но большего гости из Курска добиться не смогли, хотя и успели ударить в перекладину, — победа «Салюта» со счётом 2:1.

Закончился матч взаимным рукоприкладством во вратарской «Салюта» — по три игрока из каждой команды получили предупреждения за неспортивное поведение.

Белгородцы занимают третью строку в турнирной таблице, набрав в шести матчах 13 очков. На очко впереди «Динамо-Брянск», сыгравшее на один матч больше. Лидирует саратовский «Сокол», пока одержавший победы во всех пяти сыгранных матчах.

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