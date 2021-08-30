«Салют Белгород» обыграл курский «Авангард»

В первом тайме команды голов не забили. Но уже через минуту после возобновления игры хозяева вышли вперёд. Агеев принял мяч в штрафной, развернулся и пробил мимо вратаря — 1:0.
На 82-й минуте «Салют» удвоил преимущество в счёте. Дёгтев принял передачу на левом фланге, пытался прострелить на дальнюю штангу, но мяч от ноги защитника гостей влетел в ближний верхний угол ворот.
На 88-й минуте белгородцы оставили одного в штрафной форварда гостей и поплатились за это — Барбашов один мяч отквитал. Но большего гости из Курска добиться не смогли, хотя и успели ударить в перекладину, — победа «Салюта» со счётом 2:1.
Закончился матч взаимным рукоприкладством во вратарской «Салюта» — по три игрока из каждой команды получили предупреждения за неспортивное поведение.
Белгородцы занимают третью строку в турнирной таблице, набрав в шести матчах 13 очков. На очко впереди «Динамо-Брянск», сыгравшее на один матч больше. Лидирует саратовский «Сокол», пока одержавший победы во всех пяти сыгранных матчах.