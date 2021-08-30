НИУ «БелГУ» вошёл в топ-30 первого рейтинга медиаактивности вузов Минобрнауки России

Для справки. Показатель эффективности работы вуза со СМИ учитывает количество публикаций о вузе и его сотрудниках в региональных, федеральных и интернет-СМИ, аудиторию этих источников, количество вышедших сюжетов на региональных и федеральных телеканалах, а также количество эксклюзивных новостей о вузе или его проектах, размещённых на ресурсах Минобрнауки России. Показатель эффективности работы вуза с социальными сетями учитывает наличие у вуза аккаунтов и работу в восьми социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, TikTok, «Одноклассники», Twitter (во всех этих соцсетях у НИУ «БелГУ» имеются аккаунты), а также трафик, приведённый на сайт вуза из социальных сетей. Наибольший удельный вес имеют социальные сети «ВКонтакте», Instagram и Telegram.