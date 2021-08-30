НИУ «БелГУ» вошёл в топ-30 первого рейтинга медиаактивности вузов Минобрнауки России

Posted 30 августа 2021, 08:33
Published 30 августа 2021, 08:33
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
В его разработке приняли участие представители университетов, общественных организаций и СМИ, а также эксперты в области медиалогии и социологии.
Итоговый рейтинг M-rate складывается из трёх показателей: эффективность работы вуза со СМИ (Index Mass Media), с социальными сетями (Index Social) и с официальным сайтом (Index Site). При этом каждый из этих трёх показателей имеет свой удельный вес в итоговой формуле и рассчитывается отдельно.
Рейтинг нужен в первую очередь для того, чтобы вузы видели, насколько успешно они работают со своей аудиторией. Он отражает совокупный результат работы университетов по популяризации российской науки и образования. Для оценки качества контента мы выбрали показатели, которые можно посчитать или увидеть в метриках. Всего в рейтинге их 57.Елена Дружинина
Белгородский государственный национальный исследовательский университет в первом рейтинге медиаактивности вузов Минобрнауки вошёл в топ-30, заняв 26-е место. По показателю эффективности работы вуза со СМИ НИУ «БелГУ» расположился на 27-й позиции; по показателю эффективности работы вуза с социальными сетями — на 34-й позиции; по показателю эффективности работы вуза с сайтом — на 19-й позиции.
Данный рейтинг медийной активности вузов составлен по итогам исследования за июль 2021 года и будет обновляться и публиковаться на сайте Минобрнауки ежемесячно.
Для справки. Показатель эффективности работы вуза со СМИ учитывает количество публикаций о вузе и его сотрудниках в региональных, федеральных и интернет-СМИ, аудиторию этих источников, количество вышедших сюжетов на региональных и федеральных телеканалах, а также количество эксклюзивных новостей о вузе или его проектах, размещённых на ресурсах Минобрнауки России. Показатель эффективности работы вуза с социальными сетями учитывает наличие у вуза аккаунтов и работу в восьми социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, TikTok, «Одноклассники», Twitter (во всех этих соцсетях у НИУ «БелГУ» имеются аккаунты), а также трафик, приведённый на сайт вуза из социальных сетей. Наибольший удельный вес имеют социальные сети «ВКонтакте», Instagram и Telegram.