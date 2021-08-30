Как прошёл фестиваль «Белгородское лето» в Белгороде и Валуйках

Posted 30 августа 2021, 10:10
Published 30 августа 2021, 10:10
Modified 1 декабря, 07:58
Updated 1 декабря, 07:58
Последние выходные лета порадовали жителей Белгорода и гостей города не только тёплой солнечной погодой, но и обилием ярких мероприятий на четырёх площадках фестиваля «Белгородское лето» — в парке имени Ленина, улице 50-летия Белгородской области, Свято-Троицком бульваре и парке Победы.
Активности для белгородцев начинались практически с самого утра и продолжались до глубокого вечера. Так, в пятницу, 27 августа, местные жители могли поиграть, спеть в караоке и потанцевать на концерте «Музыка лета» в парке имени Ленина, на Белгородском Арбате организовали зону для настольных игр, работу личных художников и музыкантов, а также представили спектакль старооскольского театра «Заюшкина история». На Свято-Троицком бульваре традиционно работали пешие экскурсии, а в парке Победы белгородцы могли наслаждаться трансляцией игр из Паралимпийского Токио, выступлениями детского сводного симфонического оркестра и профессиональных пианистов, потанцевать на элегантной дискотеке и оценить художественный фильм «Гусарская баллада» на набережной Везёлки.
В субботу, 28 августа, жители Белгорода в 10 утра занимались умным фитнесом в парке Ленина, там же дети играли с аниматорами, а после смотрели спектакль «Третий лишний» от театральной студии «Лик». Вечером в Центральном парке состоялся концерт детского сводного духового оркестра «Фанфары Белогорья» и дино-дискотека. Тем временем на улице 50-летия Белгородской области работали художники и музыканты, а также состоялся лекторий «Умный город» на тему здорового образа жизни. В парке Победы уже в девять утра началась беговая тренировка и занятия по скандинавской ходьбе. Следом белгородцы болели за нашу сборную по лёгкой атлетике на трансляции Паралимпийских игр из Токио. Далее на экране на набережной началась акция «Ночь кино», на сцене выступил духовой оркестр и началась элегантная дискотека.
Последнее воскресенье лета 2021 года началось с йоги и умного фитнеса в парках Победы и Ленина. Далее на набережной Везёлки профессиональные тренеры провели открытую тренировку по кроссфиту, а детские аниматоры развлекали маленьких белгородцев на площадке деревянного городка. На той же набережной в сердце Белгорода горожане насладились художественным фильмом «Женитьба Бальзаминова», а затем присоединились к спортивному празднику «Подтянись к ГТО!».
«Вишенкой» фестиваля стал концерт саксофониста Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра на площадке спортивного комплекса Светланы Хоркиной, а также диджей-сет в парке Победы. Там же белгородцы зарядились драйвовым настроением благодаря выступлению джамперов.
На любимой белгородцами набережной Везёлки состоялось мощное файер-шоу под барабаны от молодых артистов, продолжилось презентацией обновлённого Центра молодёжных инициатив и ярким концертом белгородской группы со знакомыми всем песнями групп «Чиж & Co» и «Ляпис Трубецкой».
В Валуйках «Белгородское лето» прошло в рамках музыкального фестиваля. Местные жители наслаждались искусством на шести площадках: в парках семейного отдыха «Молодёжный» и «Дивноград», а также рядом с Центром культурного развития, на Красной площади и бульваре на улице Горького.
Валуйчане послушали лауреатов и обладателей Гран-при международных и региональных конкурсов коллективов и солистов детских школ искусств соседних городских округов и районов на площадке Baby JazZ, а также музыкантов рок-мастерской «По следам русского рока». Люди искусства подарили валуйчанам драйв, интересные тексты песен и адреналин, а зрители ответили взаимностью — танцевали и подпевали под зажигательные ритмы российских композиций.
Тем временем на территории парка семейного отдыха самые активные проходили QR-квест с заданиями различной тематики. Участники должны были выполнять задания на разных станциях и искать подсказки, чтобы перейти на следующий уровень. Всем участникам игры подарили памятные призы.
А на площадке возле фонтана в том же парке семейного отдыха юные художники из Валуек и Белгорода рисовали на стендах картины в технике граффити. Недалеко от этого места работала зона RAP-баттлов, где станцевали хип-хоп-артисты ансамбля эстрадного танца «Мегамикс». Хедлайнером дня стало выступление брейкданс-танцоров.
На Творческом бульваре Валуйский Дом ремёсел провёл выставки декоративно-прикладного искусства и провёл мастер-классы для местных жителей по техникам ткачества, лоскутного шитья, вязания, вышивки, лозоплетения и художественной ковке металла. Для ценителей красоты театр моды «Дария» показал коллекции «Гриверы» и «Жемчужины музея». Стоит отметить, что все костюмы дети выполнили своими руками.
Не обошлось и без высокого искусства — для валуйчан организовали баттл духовых оркестров и постановку театра кукол.
Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за три месяца участниками свыше одной тысячи праздничных программ стали 300 тысяч человек. Завершать фестиваль на этом власти не планируют — новый сезон «Белгородского лета» должен стартовать уже в июне 2022 года.
В региональном правительстве заявили, что праздничная программа фестиваля продлится до 12 сентября. В понедельник, 13 сентября, местных жителей ждёт финальный концерт Белгородской филармонии, который пройдёт в рамках гастролей.