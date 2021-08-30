Как прошёл фестиваль «Белгородское лето» в Белгороде и Валуйках

В субботу, 28 августа, жители Белгорода в 10 утра занимались умным фитнесом в парке Ленина, там же дети играли с аниматорами, а после смотрели спектакль «Третий лишний» от театральной студии «Лик». Вечером в Центральном парке состоялся концерт детского сводного духового оркестра «Фанфары Белогорья» и дино-дискотека. Тем временем на улице 50-летия Белгородской области работали художники и музыканты, а также состоялся лекторий «Умный город» на тему здорового образа жизни. В парке Победы уже в девять утра началась беговая тренировка и занятия по скандинавской ходьбе. Следом белгородцы болели за нашу сборную по лёгкой атлетике на трансляции Паралимпийских игр из Токио. Далее на экране на набережной началась акция «Ночь кино», на сцене выступил духовой оркестр и началась элегантная дискотека.