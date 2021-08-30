Белгородцу пришлось сломать забор на участке БИК после решения суда

Суд постановил убрать с принадлежащего Белгородской ипотечной корпорации участка забор, который построил белгородец. Мужчина выполнять требование не спешил.
Тогда приставы постановили взыскать с должника исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. Также мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера и оштрафовали на 1000 рублей.
После этого мужчина решил не искушать судьбу, убрал забор и заплатил штраф.