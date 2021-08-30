Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцу пришлось сломать забор на участке БИК после решения суда

30 августа 2021, 12:44
Фото: Бел.Ру
Препятствие находилось на 73 кв. м земельного участка АО «БИК». К выполнению решения его принудили судебные приставы.

Суд постановил убрать с принадлежащего Белгородской ипотечной корпорации участка забор, который построил белгородец. Мужчина выполнять требование не спешил.

Тогда приставы постановили взыскать с должника исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. Также мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера и оштрафовали на 1000 рублей.

После этого мужчина решил не искушать судьбу, убрал забор и заплатил штраф.

Материалы по теме
В Белгородской области приставы принудительно закрыли ломбардБелгородке грозит уголовная ответственность за дачу взятки судебному приставуВ Белгородской области 13 приставов наказали за волокиту
#Новости#Приставы#Забор#Участок#Бик#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18