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358 детей из Белгородской области уехали отдыхать в Краснодарский край

30 августа 2021, 13:25
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Отдыхать ребята будут в лагере «Ейск» на побережье Азовского моря, сообщили в правительстве области.

В лагерь поехали дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и воспитанники учреждений для несовершеннолетних.

В Ейске они пробудут до 19 сентября. Для них организовали профильную смену по образовательной программе, включающей в себя оздоровление, обучение, отдых и воспитание. Учли и возрастные и индивидуальные особенности детей.

Юные белгородцы поучаствуют в создании инновационных проектов, тематических вечерах, викторинах, квестах и флешмобах. Особенное внимание уделят физкультуре и закаливанию.

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#Новости#Краснодарский край#Азовское море#Неблагополучные семьи#Отдых#Дети#Фотофакт#Общество
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