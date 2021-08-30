358 детей из Белгородской области уехали отдыхать в Краснодарский край

В лагерь поехали дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и воспитанники учреждений для несовершеннолетних.
В Ейске они пробудут до 19 сентября. Для них организовали профильную смену по образовательной программе, включающей в себя оздоровление, обучение, отдых и воспитание. Учли и возрастные и индивидуальные особенности детей.
Юные белгородцы поучаствуют в создании инновационных проектов, тематических вечерах, викторинах, квестах и флешмобах. Особенное внимание уделят физкультуре и закаливанию.