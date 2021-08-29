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Posted 29 августа 2021, 07:13

Published 29 августа 2021, 07:13

Modified 1 декабря, 08:36

Updated 1 декабря, 08:36

Линейки не для всех: как пройдёт День знаний в школах Белгородской области

29 августа 2021, 07:13
Сюжет
Губернатор
На торжественную линейку пустят всех, включая родителей белгородских школьников. Однако разные классы не смогут встретить новый учебный год вместе, рассказал глава региона на своей странице в соцсети.

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в последнее время получает много сообщений от местных жителей о том, что в регионе есть некое распоряжение о запрете линеек. По словам чиновника, никаких подобных документов он не подписывал. Единственное, что будет регламентировать проведение линеек, — рекомендации Роспотребнадзора.

Учеников разделят на потоки. Например, начальная школа проведёт линейку отдельно, средние классы — отдельно, выпускники тоже отдельно. Школьные линейки будут проходить вместе с родителями, просто классы разделят. Никаких запретов на проведение нет. Вячеслав Гладков

В любом случае окончательное решение о формате проведения первого учебного дня остаётся за директором образовательного учреждения, отметил руководитель региона.

Ранее региональные власти рассказывали, что линейки в школах в День знаний пройдут на улице с минимальным количеством человек.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Школа#День знаний#1 сентября#Вячеслав Гладков#Линейка
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