Линейки не для всех: как пройдёт День знаний в школах Белгородской области

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На торжественную линейку пустят всех, включая родителей белгородских школьников. Однако разные классы не смогут встретить новый учебный год вместе, рассказал глава региона на своей странице в соцсети.

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в последнее время получает много сообщений от местных жителей о том, что в регионе есть некое распоряжение о запрете линеек. По словам чиновника, никаких подобных документов он не подписывал. Единственное, что будет регламентировать проведение линеек, — рекомендации Роспотребнадзора. Учеников разделят на потоки. Например, начальная школа проведёт линейку отдельно, средние классы — отдельно, выпускники тоже отдельно. Школьные линейки будут проходить вместе с родителями, просто классы разделят. Никаких запретов на проведение нет. Вячеслав Гладков В любом случае окончательное решение о формате проведения первого учебного дня остаётся за директором образовательного учреждения, отметил руководитель региона. Ранее региональные власти рассказывали, что линейки в школах в День знаний пройдут на улице с минимальным количеством человек.