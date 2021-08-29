«Белогорье» заняло второе место на Мемориале Платонова

По данным клуба, накануне игры «Белогорье» потеряло основного доигровщика Павла Тетюхина, которого вызвали в сборную России для участия в Евро-2021. Также в финале не играл марокканский диагональный Мохамед Аль Хачдади и травмированный связующий Дмитрий Ковалёв. По итогу удар на Мемориале Платонова на себя приняла молодёжь клуба, которой пришлось выступить против сильнейших игроков белорусской сборной.