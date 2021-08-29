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«Белогорье» заняло второе место на Мемориале Платонова

29 августа 2021, 12:22
Фото: Группа ВК "Белогорье" в соцсети
Волейбольная команда из Белгорода проиграла сборной Белоруссии в финальном матче турнира со счётом 1:3. Накануне игры «львы» потеряли основного доигровщика, диагонального и связующего, сообщили в пресс-службе клуба.

28 августа в Санкт-Петербурге «Белогорье» встретилось в финале традиционного международного XVI турнира Мемориала Платонова со сборной Белоруссии.

Во время игры белгородцы неоднократно ошибались в приёме мяче, а блокирующие сборной не давали развернуться нападающим «львов». «Белогорье» пыталось вырваться вперёд, однако игрой начали руководить белорусы, которые снялись с белгородской подачи и выиграли матч со счётом 3:1 (21:25, 23:25, 25:23, 21:25).

По данным клуба, накануне игры «Белогорье» потеряло основного доигровщика Павла Тетюхина, которого вызвали в сборную России для участия в Евро-2021. Также в финале не играл марокканский диагональный Мохамед Аль Хачдади и травмированный связующий Дмитрий Ковалёв. По итогу удар на Мемориале Платонова на себя приняла молодёжь клуба, которой пришлось выступить против сильнейших игроков белорусской сборной.

Самым результативным волейболистом у «Белогорья» стал Станислав Маслиев, набрав 18 очков. На счету диагонального Егора Сиденко насчитывается 16 очков.

В целом лауреатами турнира из состава «Белогорья» стали блокирующий Алексей Самойленко, а также доигровщики Станислав Маслиев и Павел Тетюхин.

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