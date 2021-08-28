Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Росстате подсчитали, сколько белгородцев умерло от коронавируса в июле

28 августа 2021, 10:02
Фото: ИА «Бел.Ру»
Основной причиной смерти COVID-19 стал для 253 жителей региона, причём у 57 человек вирус не был идентифицирован. Ещё в четырёх случаях коронавирус отнесли к прочим важным состояниям, следует из данных статистического ведомства.

Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса за июль 2021 года. В Белгородской области COVID-19 стал основной причиной смерти для 253 человек. Для сравнения: в июле прошлого года в статистике говорилось только о восьми умерших.

В 196 случаях из 253 у пациентов подтвердили коронавирус. Не идентифицировали инфекцию у 57 человек.

Ещё у четырёх человек COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

По данным регионального оперштаба, в Белгородской области в июле скончался 141 пациент с подтверждённым коронавирусом.

Всего в России новая коронавирусная инфекция в июле стала основной причиной смерти для 44 128 человек. В 6293 случаях COVID-19 диагностировали в качестве сопутствующего заболевания.

Материалы по теме
Статистика Росстата по умершим от COVID белгородцам превышает в 3 раза данные регионаРосстат опубликовал данные о количестве смертей от COVID-19 в Белгородской области
#Новости#COVID-19#Июль#Коронавирус#Белгородская область#Росстат#Статистика#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18