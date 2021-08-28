В Росстате подсчитали, сколько белгородцев умерло от коронавируса в июле

Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса за июль 2021 года. В Белгородской области COVID-19 стал основной причиной смерти для 253 человек. Для сравнения: в июле прошлого года в статистике говорилось только о восьми умерших.
В 196 случаях из 253 у пациентов подтвердили коронавирус. Не идентифицировали инфекцию у 57 человек.
Ещё у четырёх человек COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
По данным регионального оперштаба, в Белгородской области в июле скончался 141 пациент с подтверждённым коронавирусом.
Всего в России новая коронавирусная инфекция в июле стала основной причиной смерти для 44 128 человек. В 6293 случаях COVID-19 диагностировали в качестве сопутствующего заболевания.