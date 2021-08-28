В Белгородской области столкнулись Yamaha и «Лада Веста»: мотоциклист погиб

Две аварии произошли в Старом Осколе. В 00:45 там столкнулись Isuzu 63879-04 с прицепом и ВАЗ-21103. Пострадала 21-летняя пассажирка легкового авто. В 18:20 столкнулись Mercedes-Benz C180 и «Лада-217030». Травмы получили водители 30 и 19 лет, а также дети — пассажиры иномарки, которым пять и семь лет.