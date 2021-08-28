В Белгородской области столкнулись Yamaha и «Лада Веста»: мотоциклист погиб

Смертельная авария произошла на первом километре трассы Еремовка — Ровеньки — Нижняя Серебрянка — Лозная в Ровеньском районе. Погиб 31-летний мотоциклист. По предварительным данным, водитель Yamaha YZF R-6 не выбрал безопасную дистанцию до ехавшей впереди «Лады Весты».
В ДТП травмирована 41-летняя пассажирка автомобиля, она сама обратилась к врачам. После того, как женщине оказали медпомощь, её отпустили домой.
Ещё двое мотоциклистов 25 и 36 лет и пострадали в авариях в Губкинском горокруге и Белгородском районе. В первом случае Kawasaki ZX636-B1H столкнулся с «Ладой Калиной». Во втором участниками ДТП стали Kawasaki и Mazda 6, причём у мотоциклиста не было водительских прав.
Две аварии произошли в Старом Осколе. В 00:45 там столкнулись Isuzu 63879-04 с прицепом и ВАЗ-21103. Пострадала 21-летняя пассажирка легкового авто. В 18:20 столкнулись Mercedes-Benz C180 и «Лада-217030». Травмы получили водители 30 и 19 лет, а также дети — пассажиры иномарки, которым пять и семь лет.
В Белгороде на проспекте Славы автобус ПАЗ сбил 55-летнюю женщину. Она получила травмы.
Ещё одна авария с участием общественного транспорта в областном центре, напомним, произошла в районе улицы Костюкова.