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В Белгородской области столкнулись Yamaha и «Лада Веста»: мотоциклист погиб

28 августа 2021, 13:58
Фото: УМВД России по Белгородской области
В авариях 27 августа пострадали ещё два мотоциклиста, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Всего за минувшие сутки зарегистрировали шесть ДТП с пострадавшими. Травмы получили в том числе малолетние дети.

Смертельная авария произошла на первом километре трассы Еремовка — Ровеньки — Нижняя Серебрянка — Лозная в Ровеньском районе. Погиб 31-летний мотоциклист. По предварительным данным, водитель Yamaha YZF R-6 не выбрал безопасную дистанцию до ехавшей впереди «Лады Весты».

В ДТП травмирована 41-летняя пассажирка автомобиля, она сама обратилась к врачам. После того, как женщине оказали медпомощь, её отпустили домой.

Ещё двое мотоциклистов 25 и 36 лет и пострадали в авариях в Губкинском горокруге и Белгородском районе. В первом случае Kawasaki ZX636-B1H столкнулся с «Ладой Калиной». Во втором участниками ДТП стали Kawasaki и Mazda 6, причём у мотоциклиста не было водительских прав.

Две аварии произошли в Старом Осколе. В 00:45 там столкнулись Isuzu 63879-04 с прицепом и ВАЗ-21103. Пострадала 21-летняя пассажирка легкового авто. В 18:20 столкнулись Mercedes-Benz C180 и «Лада-217030». Травмы получили водители 30 и 19 лет, а также дети — пассажиры иномарки, которым пять и семь лет.

В Белгороде на проспекте Славы автобус ПАЗ сбил 55-летнюю женщину. Она получила травмы.

Ещё одна авария с участием общественного транспорта в областном центре, напомним, произошла в районе улицы Костюкова.

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