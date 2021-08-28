Кассовые аппараты: кому они точно необходимы, а кто может работать без них

Нюансы прокомментировали эксперты Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской области, управления по развитию потребительского рынка и регионального управления ФНС России.
Всего в Белгородской области сейчас зарегистрировали более 38 тыс. касс. За приобретение такого аппарата индивидуальным предпринимателям положен налоговый вычет до 18 тыс. рублей, напоминают специалисты. Этой возможностью в 2018 и 2019 годах, например, воспользовались 12 308 ипэшников, общая сумма — 119 млн рублей.
Некоторые категории ИП могут не пользоваться контрольно-кассовой техникой (ККТ). Исключением из правил являются те, кто применяет патентную систему налогообложения и работает в определённых направлениях (пункт 2.1 статья 2 Федерального закона № 54-ФЗ).
Работать без ККТ могут в том числе предприниматели, занимающиеся ремонтом, чисткой, окраской и пошивом обуви, стиркой, химчисткой, сдачей в аренду жилых помещений, изготовлением народных художественных промыслов, услугами по переработке продуктов сельского хозяйства, экскурсиями, переработкой и консервированием фруктов и овощей.
Без онлайн-касс могут обойтись ипэшники, ухаживающие за детьми, больными, престарелыми и инвалидами. ИП, осуществляющие расчёты в отдалённых или труднодоступных местностях, тоже могут работать без таких аппаратов, но они всё равно обязаны выдать покупателю документ, подтверждающий расчёт, по его требованию.
Не обязаны использовать ККТ самозанятые граждане, которые производят исключительно безналичные расчёты (кроме электронных средств платежа) с организациями и другими предпринимателями.
Юрлица и ИП могут не применять онлайн-кассы, если торгуют на розничных рынках продовольственными товарами с открытых прилавков и в торговых местах, не являющихся магазинами, павильонами, киосками, палатками, автолавками, автомагазинами, автофургонами, помещениями контейнерного типа и другими аналогично обустроенными и обеспечивающими показ и сохранность товара торговыми местами, поясняют специалисты.
Помимо этого, работать без ККТ можно при торговле в киосках безалкогольными напитками в розлив, торговле из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, торговле вразвал овощами и бахчевыми культурами.
При оценке торгового места учитывают его обустроенность, приспособленность к показу и сохранности товара и нахождение на одном специально отведённом месте. При соблюдении всех этих условий ККТ нужна.
Без контрольно-кассовой техники нельзя рассчитываться при торговле на рынке в палатке. В этом случае при расчёте с покупателями нужно выбивать онлайн-чек.
С применением ККТ должны продавать технически сложные товары и товары из определённого списка
Онлайн-кассы нужны также при продаже алкоголя и товаров с обязательной маркировкой.
Игнорирующим правила грозит административная ответственность. В первый раз можно ограничиться предупреждением. Однако при повторном нарушении назначат штраф: для ИП — ¼–½ суммы расчёта, но не менее 10 тыс. рублей, для юрлиц — ¾ или вся сумма расчёта, но не менее 30 тыс. рублей.
Если налоговая инспекция докажет, что налогоплательщик реализовал товар без кассового аппарата на сумму 1 млн рублей, ему запретят работать на срок до 90 суток, а также выпишут штраф.
За несоответствие кассы установленному законом образцу грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Сумма наказания за нарушение чекового обмена составит 10 тыс. рублей.
Эксперты напомнили, что налоговые органы в режиме реального времени видят, применяется кассовый аппарат или нет, какие чеки пробиваются, на какую сумму. И при возникновении подозрений они вправе прийти с проверкой.