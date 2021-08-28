Кассовые аппараты: кому они точно необходимы, а кто может работать без них

Игнорирующим правила грозит административная ответственность. В первый раз можно ограничиться предупреждением. Однако при повторном нарушении назначат штраф: для ИП — ¼–½ суммы расчёта, но не менее 10 тыс. рублей, для юрлиц — ¾ или вся сумма расчёта, но не менее 30 тыс. рублей.