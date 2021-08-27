Желательно, но необязательно: нужны ли прививки от ковида для заезда в общежитие вуза

Занятия в вузе будут проходить в очном формате для студентов всех категорий обучения, поэтому отсидеться на сессии на «дистанционке» ни у кого не получится. Сертификаты вакцинации для посещения пар университет просить не будет, однако все студенты должны предоставить информацию о том, делали они прививку или нет, в директораты институтов.