Желательно, но необязательно: нужны ли прививки от ковида для заезда в общежитие вуза

Новый учебный год — новые проблемы: и это не только про сложные дисциплины, но и про бытовые условия из-за вездесущего коронавируса. Так, со стартом вакцинации от ковида у многих абитуриентов и студентов появились опасения — могут ли запретить жить в университетском общежитии, если ты не привит?
В региональном управлении Роспотребнадзора ИА «Бел.Ру» сообщили, что решение об ограничении в плановом обучении студентов принимает только вуз, а санитарно-эпидемиологические требования для заселения в общаги отсутствуют. Также, согласно закону, результаты теста на коронавирус должны предоставить только иностранные студенты после прибытия в страну.
Журналист ИА «Бел.Ру» узнал в белгородских вузах, как будет проходить заселение в общежития в этом учебном году.
В Белгородском государственном университете нам рассказали, что жёстких требований к заселению нет: «Прохождение вакцинации необязательно, но рекомендуется». Однако перед тем, как занести свои вещи в комнату, студентам, в том числе и иностранным, придётся сдать ПЦР-тест. При этом вуз готов оплатить исследование только российским обучающимся, иностранцы же должны позаботиться о прохождении теста самостоятельно, согласно федеральному законодательству.
Само обучение в этом году будет смешанным: очное с частичным применением дистанционных технологий. По какому принципу будут определять, как пройдёт та или иная пара, в «БелГУ» не сообщили. Студенты заочных отделений пока останутся на удалёнке — их готовы пригласить в вуз на сессию только в случае благоприятной эпидемиологической ситуации.
Для присутствия на занятиях в аудиториях сертификат о вакцинации обучающимся как очки, так и заочки не нужен. Привитых от ковида преподавателей и сотрудников университета, по данным на 20 августа, всего 87%.
В целом в общежитиях вуза есть 3661 место, в том числе 1573 — для иностранных студентов и 2088 — для иногородних.
В «Технологе», помимо медицинских справок от психиатра, офтальмолога, нарколога, невролога, хирурга, отоларинголога и терапевта, для заселения в общежитие студенты должны предоставить сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста на коронавирус, который сдали не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию вуза. Поэтому делать прививки, чтобы жить в общежитии, необязательно, отметили в университете.
Если студент покинул жилой комплекс или выехал за пределы Белгорода, предоставлять ПЦР-тест, чтобы вернуться, ему не нужно — результаты показывают только при заселении. Это же правило касается и иностранцев, которые проходят исследование после пересечения границы или в первые 72 часа до завоза чемоданов в общагу.
На вопрос о возможном вводе ограничений для заселения студентов в общежитие в БГТУ им. В.Г. Шухова ответили, что подобные меры будет принимать администрация университета на основании рекомендаций Министерства высшего образования и науки России, а также Миндзрава и Роспотребнадзора.
Занятия в вузе будут проходить в очном формате для студентов всех категорий обучения, поэтому отсидеться на сессии на «дистанционке» ни у кого не получится. Сертификаты вакцинации для посещения пар университет просить не будет, однако все студенты должны предоставить информацию о том, делали они прививку или нет, в директораты институтов.
Как отметили в «Технологе», 80,7% преподавателей университета сделали прививку от коронавируса.
В БелГАУ в этом году будут функционировать пять общежитий на 1798 мест для полного обеспечения жилплощадью всех иногородних и иностранных студентов. При этом в вузе решили расселять своих обучающихся по приоритетам:
Стоит отметить, что если обучающийся решит выйти за пределы вуза или города, то ему не нужно будет сдавать новый тест на ковид. Также в аграрном университете заверили, что ограничений для заселения в общежития нет.
Что касается обучения, то для студентов очной и заочной формы нужно будет ходить в университет для получения знаний. Дистанционный формат пока не планируется. Занятия будут вести согласно утверждённому учебному плану и графику.
По данным аграрного университета имени В. Я. Горина, в заведении от ковида привились 84,66% сотрудников и 76,91% студентов очного отделения.
В БУКЭПе для студентов подготовили 1266 мест в общежитиях. Как заверили в учебном заведении, прохождение вакцинации «необязательно, но желательно». При этом, судя по официальному ответу, вуз не ставит прохождение тестирования на ковид перед заселением в жилой комплекс необходимым, а только рекомендует сдать анализ на наличие коронавируса.
Ввести ограничения в университете кооперации, экономики и права может штаб по профилактике распространения новой инфекции, куда входят студенты местного самоуправления, по просьбе Роспотребнадзора.
Обучение в БУКЭПе будет проходить для обучающихся всех форм и уровней образования в очном формате. При этом на занятиях могут применяться элементы дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Требовать сертификаты вакцинации против COVID-19 от студентов для посещения пар никто не будет.
Сейчас в Белгородском университете кооперации, экономики и права сделали прививку от ковида более 85% сотрудников из числа преподавательского состава.