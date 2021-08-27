В закон о гербе и флаге Белгородской области внесли изменения

Депутаты белгородской облдумы разрешили гражданам использовать региональный герб и флаг в неофициальных мероприятиях. Также разрешили использовать изображения региональной символики. Ранее использовать разрешалось только сам герб и флаг.
Региональную символику можно будет использовать гражданам и органам власти и местного самоуправления при условии почтительного отношения. За надругательство над символами всё так же предусмотрено наказание.
Депутаты отметили, что закон способствует патриотическому воспитанию и позволяет открыто использовать изображения герба и флага Белгородской области.