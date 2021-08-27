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В закон о гербе и флаге Белгородской области внесли изменения

27 августа 2021, 04:11
Фото: правительство Белгородской области
Белгородцам теперь можно использовать изображения герба и флага региона в неофициальных мероприятиях. Соответствующий закон приняли депутаты белгородской облдумы. Использовать символику разрешено только с почтением.

Депутаты белгородской облдумы разрешили гражданам использовать региональный герб и флаг в неофициальных мероприятиях. Также разрешили использовать изображения региональной символики. Ранее использовать разрешалось только сам герб и флаг.

Региональную символику можно будет использовать гражданам и органам власти и местного самоуправления при условии почтительного отношения. За надругательство над символами всё так же предусмотрено наказание.

Депутаты отметили, что закон способствует патриотическому воспитанию и позволяет открыто использовать изображения герба и флага Белгородской области.

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