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В центре Белгорода в выходной перекроют движение

27 августа 2021, 12:40
Фото: ИА «Бел.Ру»
Причиной этому станет завершение фестиваля «Белгородское лето» в воскресенье, 29 августа. Ограничения, согласно распоряжению городской администрации, начнутся уже вечером в субботу.

29 августа в областном центре подведут итоги проекта «Белгородское лето». В связи с этим автомобилистов ожидают очередные ограничения.

Уже с 23:00 субботы, 28 августа, запретят остановку и стоянку транспорта на парковке возле УСК Светланы Хоркиной. В воскресенье с 14:00 на ту же территорию ограничат въезд транспорта.

Все запреты снимут, когда закончится мероприятие. Ограничения на остановку и стоянку, а также въезд на парковочную зону возле УСК не распространяются на транспорт участников мероприятия и экстренных служб.

Помимо этого, движение запретят на малом проезде проспекта Богдана Хмельницкого (чётная сторона) от улицы Супруновской до ж/д переезда. Перекрытый участок можно объехать:

  • по чётной стороне малой Богданки от Супруновской до старого моста;
  • по нечётной стороне малой Богданки от старого моста до УСК Светланы Хоркиной.

28 и 29 августа заключительные мероприятия в рамках проекта «Белгородское лето» пройдут по традиции на площадках в парках Ленина и Победы, на улице 50-летия Белгородской области и Свято-Троицком бульваре.

Завершится фестиваль, если верить афише, на площадке УСК Светланы Хоркиной: 29 августа там с 17:00 до 19:00 выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Программа фестиваля «Белгородское лето» Программа фестиваля «Белгородское лето»
Программа фестиваля «Белгородское лето»
Фото: группа «Афиша Белгорода | Афишка31» во «ВКонтакте»

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