В центре Белгорода в выходной перекроют движение

29 августа в областном центре подведут итоги проекта «Белгородское лето». В связи с этим автомобилистов ожидают очередные ограничения.
Уже с 23:00 субботы, 28 августа, запретят остановку и стоянку транспорта на парковке возле УСК Светланы Хоркиной. В воскресенье с 14:00 на ту же территорию ограничат въезд транспорта.
Все запреты снимут, когда закончится мероприятие. Ограничения на остановку и стоянку, а также въезд на парковочную зону возле УСК не распространяются на транспорт участников мероприятия и экстренных служб.
Помимо этого, движение запретят на малом проезде проспекта Богдана Хмельницкого (чётная сторона) от улицы Супруновской до ж/д переезда. Перекрытый участок можно объехать:
28 и 29 августа заключительные мероприятия в рамках проекта «Белгородское лето» пройдут по традиции на площадках в парках Ленина и Победы, на улице 50-летия Белгородской области и Свято-Троицком бульваре.
Завершится фестиваль, если верить афише, на площадке УСК Светланы Хоркиной: 29 августа там с 17:00 до 19:00 выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.