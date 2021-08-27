Центр художественной гимнастики в Белгороде обойдётся в 1 млрд рублей

Глава регионального департамента строительства и транспорта Владимир Базаров добавил, что всего строительный комплекс Белгородской области дополнительно получит 1,3 млрд рублей. Помимо центра художественной гимнастики, планируют возвести детсад в Сергиевке Губкинского горокруга, две начальные школы по 100 мест в Старом Осколе и культурно-спортивный центр в Короче. По словам Базарова, по этим объектам уже готовы проекты, они прошли экспертизу.