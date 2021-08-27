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Центр художественной гимнастики в Белгороде обойдётся в 1 млрд рублей

27 августа 2021, 08:17
Фото: страница Владимира Базарова во «ВКонтакте»
Об этом сообщили на заседании облдумы 26 августа во время обсуждения поправок в бюджет. Всего же, по словам главы департамента строительства и транспорта Владимира Базарова, строительная отрасль получит дополнительно 1,3 млрд рублей.

26 августа во время обсуждений изменений в закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» упомянули о строительстве центра для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатики. На возведение планируют направить 1,065 млрд рублей.

Глава регионального департамента строительства и транспорта Владимир Базаров добавил, что всего строительный комплекс Белгородской области дополнительно получит 1,3 млрд рублей. Помимо центра художественной гимнастики, планируют возвести детсад в Сергиевке Губкинского горокруга, две начальные школы по 100 мест в Старом Осколе и культурно-спортивный центр в Короче. По словам Базарова, по этим объектам уже готовы проекты, они прошли экспертизу.

Школу олимпийского резерва, в которой ранее занимались спортсмены, снесли в 2019 году в связи со строительством «Белгород Арены». После белгородцы жаловались врио губернатора Вячеславу Гладкову, что в городе нет центра для занятий художественной гимнастикой и спортивной акробатикой.

В июне в Сети появились фотографии с детьми, которым пришлось тренироваться на улице, а не в здании спортшколы олимпийского резерва № 3 им. Б. В. Пилкина. Инцидент объяснили недопониманием тренера.

О строительстве центра объявили в августе, начнётся оно уже в текущем году. Инициативу ранее поддержал и глава Минспорта РФ Олег Матыцин. Площадь центра составит почти 9 тыс. м², пропускная способность — до 470 человек в смену.

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