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Российские СМИ требуют от власти прекратить преследование журналистов

27 августа 2021, 13:25
Фото: ИА «Бел.Ру»
Открытое обращение к президенту РФ, правительству, Совету Федерации и Госдуме направили несколько изданий. Пресс-секретарь главы государства ответил, что письмо видел, назвал его «эмоциональным», но подчеркнул, что оно требует внимание, сообщают «Новые известия».

Несколько СМИ, в числе которых Forbes, «Новая газета», The Village, «7×7», Republic, «Эхо Москвы», опубликовали открытое обращение к руководству страны с требованием пересмотреть закон об иностранных агентах, прекратить преследование журналистов, пересмотреть заведённые против них административные и уголовные дела, расследовать случаи избиения корреспондентов.

Авторы письма назвали ситуацию, происходящую в стране, «кампанией по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что в Кремле обращение видели. Он охарактеризовал письмо как «достаточно эмоциональное». С формулировкой «преследование» власти не согласились, но в целом отметили, что обращение заслуживает внимания.

#Новости#Преследование#Обращение#Сми#Общество
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