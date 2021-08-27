Российские СМИ требуют от власти прекратить преследование журналистов

Несколько СМИ, в числе которых Forbes, «Новая газета», The Village, «7×7», Republic, «Эхо Москвы», опубликовали открытое обращение к руководству страны с требованием пересмотреть закон об иностранных агентах, прекратить преследование журналистов, пересмотреть заведённые против них административные и уголовные дела, расследовать случаи избиения корреспондентов.