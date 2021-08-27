Проекты благоустройства в трёх городах Белгородской области признали лучшими в России

В Губкине создадут прибрежную зону отдыха на реке Тёплый Колодезь. Там появятся ландшафтный террасированный склон, открытая сцена, павильон парковой зоны, прогулочная экотропа и несколько оригинальных мостов. Грант составит 80 млн рублей.
В Шебекино преобразится центральная площадь. Там оборудуют место отдыха с садами, тематическими аллеями, инсталляциями, а также амфитеатр для кинопоказов, сухой фонтан и детскую интерактивную зону. На это власти получат 70 млн рублей.
В Короче изменения коснутся парка «Молодёжный». Там построят семь пешеходных дорожек, обустроят спуск к воде, добавят клумб и озеленения, установят скамейки, урны и велопарковки. Сделать всё это поможет грант на 50 млн рублей.
Всего на конкурс подали 307 заявок из 73 регионов России. В финал отобрали 160 проектов. Три победителя конкурса от Белгородской области — первый такой случай. В предыдущие годы гранты получал только один региональный проект.