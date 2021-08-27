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Проекты благоустройства в трёх городах Белгородской области признали лучшими в России

27 августа 2021, 09:25
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
В Минстрое подвели итоги конкурса на проекты благоустройства малых городов страны. В результате Губкин, Шебекино и Короча получат гранты на обустройство общественных пространств.

В Губкине создадут прибрежную зону отдыха на реке Тёплый Колодезь. Там появятся ландшафтный террасированный склон, открытая сцена, павильон парковой зоны, прогулочная экотропа и несколько оригинальных мостов. Грант составит 80 млн рублей.

В Шебекино преобразится центральная площадь. Там оборудуют место отдыха с садами, тематическими аллеями, инсталляциями, а также амфитеатр для кинопоказов, сухой фонтан и детскую интерактивную зону. На это власти получат 70 млн рублей.

В Короче изменения коснутся парка «Молодёжный». Там построят семь пешеходных дорожек, обустроят спуск к воде, добавят клумб и озеленения, установят скамейки, урны и велопарковки. Сделать всё это поможет грант на 50 млн рублей.

Всего на конкурс подали 307 заявок из 73 регионов России. В финал отобрали 160 проектов. Три победителя конкурса от Белгородской области — первый такой случай. В предыдущие годы гранты получал только один региональный проект.

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#Новости#Шебекино#Конкурс#Короча#Губкин#Минстрой#Благоустройство#Общественные пространства#Общество
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