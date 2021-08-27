На Богданке в Воронеже загорелся пассажирский автобус

Одним из тех, кто в первые секунды происшествия бросился спасать пассажиров, стал Игорь Пахачев — уроженец Донецкой области, который до переезда в Воронеж жил в Белгороде и Старом Осколе. Мужчина рассказал ИА «Бел.Ру» о том, как помогал людям выбраться. За смелый поступок он получил награду в правительстве Воронежской области.