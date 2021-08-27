На Богданке в Воронеже загорелся пассажирский автобус

Происшествие случилось 27 августа на улице Богдана Хмельницкого в Воронеже. Загорелся пассажирский автобус по маршруту № 90. По предварительным данным, никто не пострадал. Предположительно, возгорание возникло в моторном отсеке автобуса.
Специалисты осмотрели место происшествия. На месте работают следователи и криминалисты регионального следкома. Они опросят очевидцев, пассажиров и водителя автобуса, представителя компании-перевозчика.
Процессуальное решение примут по итогам проверки.
«Российская газета» со ссылкой на мэрию Воронежа сообщает, что автобус 2019 года выпуска, он находится на заводской гарантии. По предварительной информации, маршрутка работала на газовом топливе — метане.
Это не первое происшествие с автобусом в Воронеже. 12 августа в городе взорвался ПАЗ, следовавший по маршруту 10А. Травмы получили около 20 человек, двое погибли.
Одним из тех, кто в первые секунды происшествия бросился спасать пассажиров, стал Игорь Пахачев — уроженец Донецкой области, который до переезда в Воронеж жил в Белгороде и Старом Осколе. Мужчина рассказал ИА «Бел.Ру» о том, как помогал людям выбраться. За смелый поступок он получил награду в правительстве Воронежской области.