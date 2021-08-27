Гладков назвал победителей кадрового конкурса «Новое время»

Так, из 3385 участников в финал пригласили порядка 230 претендентов на победу, однако в итоговом двухдневном этапе встретился только 191 человек. Из этих счастливчиков лучше всех свои навыки проявили 48 белгородцев, 10 из которых отправятся учиться в Высшую школу управления Гренобля во Францию. Стоит отметить, что остальным финалистам подарят сертификаты, которые позволят в 2022–2023 годах пройти обучение в любом учебном заведении России, в том числе и в иностранных университетах, которые имеют представительство в стране. Стоимость такого сертификата составит 1 млн рублей, заявил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков.