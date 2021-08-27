Гладков назвал победителей кадрового конкурса «Новое время»

Posted 27 августа 2021, 10:27
Published 27 августа 2021, 10:27
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
27 августа в Белгороде назвали победителей кадрового конкурса «Новое время», который нацелен на пополнение резерва управленческих кадров и проводится администрацией губернатора региона.
Так, из 3385 участников в финал пригласили порядка 230 претендентов на победу, однако в итоговом двухдневном этапе встретился только 191 человек. Из этих счастливчиков лучше всех свои навыки проявили 48 белгородцев, 10 из которых отправятся учиться в Высшую школу управления Гренобля во Францию. Стоит отметить, что остальным финалистам подарят сертификаты, которые позволят в 2022–2023 годах пройти обучение в любом учебном заведении России, в том числе и в иностранных университетах, которые имеют представительство в стране. Стоимость такого сертификата составит 1 млн рублей, заявил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков.
На моей орбите все 191 человек. Я не хочу вас отпускать. Наверное, за восемь месяцев я такую заряженную аудиторию не видел. У меня на сегодня в правительстве такого нет. Вы просто крутые. Вячеслав Гладков
Всех финалистов пригласили в экспертный клуб «Новое время», который будет работать под руководством главы Белгородской области. Первая встреча объединения должна состояться в начале сентября на обсуждении стратегии развития региона. Также Гладков заявил, что каждому из 48 человек чиновники предложат должности в государственном и муниципальном управлении.
Мне кажется, что этот конкурс — шанс проявить себя и своими действиями повлиять на развитие региона. Честно говоря, не рассчитывал на то, что выиграю. Очень много достойных людей, с которыми мне пришлось поработать. Борис Восканов, победитель кадрового конкурса «Новое время»
Напомним, конкурс белгородского правительства стартовал в мае этого года. К участию пригласили всех граждан РФ в возрасте от 24 до 55 лет с высшим образованием, двухлетним опытом управления (или четырёхлетним опытом работы по специальности).