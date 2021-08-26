Задержанную в Белгороде провернувшую «аферу века» женщину осудили в Омске

После в апреле 2003 года Светлана устроилась в управление казначейства Казахстана, где проработала полгода. Мошенница получила повышение и перевела своей фирме 500 миллионов тенге со счёта комитета по водным ресурсам Минсельхоза Казахстана. В банке Киршова сняла миллион долларов и 40 миллионов тенге. По словам очевидцев, сотрудники банка ничего не заподозрили и даже помогли донести сумки с деньгами до машины.