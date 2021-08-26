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Posted 26 августа 2021, 17:01

Published 26 августа 2021, 17:01

Modified 1 декабря, 08:56

Updated 1 декабря, 08:56

Задержанную в Белгороде провернувшую «аферу века» женщину осудили в Омске

26 августа 2021, 17:01
Сюжет
Мошенничество
Россиянка находилась в международном розыске с 2003 года. «Афера века» раскрылась в прошлом году, когда женщину задержали в Белгороде, передаёт BaigeNews.kz

В 2003 году Светлана Киршова отправилась на заработки в Казахстан, совместно с двумя знакомыми создала фирму-однодневку и наняла туда похожую на себя сотрудницу, на основе данных которой сделала себе документы.

После в апреле 2003 года Светлана устроилась в управление казначейства Казахстана, где проработала полгода. Мошенница получила повышение и перевела своей фирме 500 миллионов тенге со счёта комитета по водным ресурсам Минсельхоза Казахстана. В банке Киршова сняла миллион долларов и 40 миллионов тенге. По словам очевидцев, сотрудники банка ничего не заподозрили и даже помогли донести сумки с деньгами до машины.

На рабочем месте мошенница узнала, что идёт проверка из-за исчезновения денег, отпросилась с работы и скрылась в России. Женщина была в международном розыске 16 лет. За это время она жила в Астане, Боровом, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Липецке. Осталась жить в одной из деревень Белгородской области и попыталась начать новую жизнь. В 2020 году «афера века» раскрылась — Киршову задержали.

24 августа 2021 года Кировский районный суд Омска приговорил мошенницу к двум с половиной годам лишения свободы.

#Новости#Общество#Мошенничество#Криминал#Белгородка#Казахстан#Омск
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