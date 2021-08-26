Задержанную в Белгороде провернувшую «аферу века» женщину осудили в Омске

Posted 26 августа 2021, 17:01
Published 26 августа 2021, 17:01
Modified 1 декабря, 08:56
Updated 1 декабря, 08:56
В 2003 году Светлана Киршова отправилась на заработки в Казахстан, совместно с двумя знакомыми создала фирму-однодневку и наняла туда похожую на себя сотрудницу, на основе данных которой сделала себе документы.
После в апреле 2003 года Светлана устроилась в управление казначейства Казахстана, где проработала полгода. Мошенница получила повышение и перевела своей фирме 500 миллионов тенге со счёта комитета по водным ресурсам Минсельхоза Казахстана. В банке Киршова сняла миллион долларов и 40 миллионов тенге. По словам очевидцев, сотрудники банка ничего не заподозрили и даже помогли донести сумки с деньгами до машины.
На рабочем месте мошенница узнала, что идёт проверка из-за исчезновения денег, отпросилась с работы и скрылась в России. Женщина была в международном розыске 16 лет. За это время она жила в Астане, Боровом, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Липецке. Осталась жить в одной из деревень Белгородской области и попыталась начать новую жизнь. В 2020 году «афера века» раскрылась — Киршову задержали.
24 августа 2021 года Кировский районный суд Омска приговорил мошенницу к двум с половиной годам лишения свободы.