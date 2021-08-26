Шесть районов и горокруг в Белгородской области получат 21 новый школьный автобус

Транспорт закупили по федеральной программе. Его общая стоимость — более 48 млн рублей. Всего с начала года в Белгородской области появилось более 100 новых автобусов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Белгородскую область поступил 21 новый школьный автобус. Транспорт получат Белгородский, Ракитянский, Борисовский, Корочанский, Прохоровский и Краснояружский районы, а также Шебекинский горокруг. Автобусы закупили по федеральной программе «Развитие общего образования». Их общая стоимость — более 48 млн рублей. В автобусах есть ограничители скорости до 60 км/ч, регулируемые ремни безопасности и отопители салона, цифровые тахографы. С начала года в регион поступило 100 новых единиц транспорта. Всего в 2021-м планировалось приобрести 186 школьных автобусов на 428 млн рублей. Ранее стало известно, что водителям школьных автобусов в Белгородской области увеличат зарплату на 20%. Напомним, что 23 августа на оперативном совещании в правительстве обсуждали вопрос безопасности перевозок детей. Выяснилось, что некоторые водители школьных автобусов везут юных пассажиров по опасным дорогам, чтобы сократить время в пути. Материалы по теме Белгородская область купит 65 новых школьных автобусов Белгородский департамент образования потратит 148 млн рублей на школьные автобусы