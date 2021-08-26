Шесть районов и горокруг в Белгородской области получат 21 новый школьный автобус

В Белгородскую область поступил 21 новый школьный автобус. Транспорт получат Белгородский, Ракитянский, Борисовский, Корочанский, Прохоровский и Краснояружский районы, а также Шебекинский горокруг.
Автобусы закупили по федеральной программе «Развитие общего образования». Их общая стоимость — более 48 млн рублей. В автобусах есть ограничители скорости до 60 км/ч, регулируемые ремни безопасности и отопители салона, цифровые тахографы.
С начала года в регион поступило 100 новых единиц транспорта. Всего в 2021-м планировалось приобрести 186 школьных автобусов на 428 млн рублей.
Ранее стало известно, что водителям школьных автобусов в Белгородской области увеличат зарплату на 20%.
Напомним, что 23 августа на оперативном совещании в правительстве обсуждали вопрос безопасности перевозок детей. Выяснилось, что некоторые водители школьных автобусов везут юных пассажиров по опасным дорогам, чтобы сократить время в пути.