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Шесть районов и горокруг в Белгородской области получат 21 новый школьный автобус

26 августа 2021, 09:15
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Транспорт закупили по федеральной программе. Его общая стоимость — более 48 млн рублей. Всего с начала года в Белгородской области появилось более 100 новых автобусов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Белгородскую область поступил 21 новый школьный автобус. Транспорт получат Белгородский, Ракитянский, Борисовский, Корочанский, Прохоровский и Краснояружский районы, а также Шебекинский горокруг.

Автобусы закупили по федеральной программе «Развитие общего образования». Их общая стоимость — более 48 млн рублей. В автобусах есть ограничители скорости до 60 км/ч, регулируемые ремни безопасности и отопители салона, цифровые тахографы.

С начала года в регион поступило 100 новых единиц транспорта. Всего в 2021-м планировалось приобрести 186 школьных автобусов на 428 млн рублей.

Ранее стало известно, что водителям школьных автобусов в Белгородской области увеличат зарплату на 20%.

Напомним, что 23 августа на оперативном совещании в правительстве обсуждали вопрос безопасности перевозок детей. Выяснилось, что некоторые водители школьных автобусов везут юных пассажиров по опасным дорогам, чтобы сократить время в пути.

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#Новости#Белгородская область#Школьный автобус#Общество
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