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Самолёт Белгород — Сургут вынужденно сел в Нижневартовске

26 августа 2021, 14:11
Фото: Бел.Ру
Из-за плохой погоды в конечной точке маршрута посадку пришлось совершить в аэропорту Нижневартовска, сообщили в издании Gorod3466.ru.

Боинг 777 авиакомпании «Ютэйр», летевший из Белгорода в Сургут, был вынужден приземлиться в аэропорту Нижневартовска из-за плохой погоды в Сургуте.

Новый вылет рейса назначили на 17:30 по местному времени, но и его пришлось отложить.

Отметим, что 26 августа задерживается вылет двух рейсов в белгородский аэропорт. Вылет из Норильска задержан до 18:55, а самолёт из аэропорта Внуково в столице задерживается до 19:30.

Соответственно, обратный рейс в Норильск тоже откладывается — по состоянию на 17:00 — до 21:50.

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