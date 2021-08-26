Самолёт Белгород — Сургут вынужденно сел в Нижневартовске

Боинг 777 авиакомпании «Ютэйр», летевший из Белгорода в Сургут, был вынужден приземлиться в аэропорту Нижневартовска из-за плохой погоды в Сургуте.
Новый вылет рейса назначили на 17:30 по местному времени, но и его пришлось отложить.
Отметим, что 26 августа задерживается вылет двух рейсов в белгородский аэропорт. Вылет из Норильска задержан до 18:55, а самолёт из аэропорта Внуково в столице задерживается до 19:30.
Соответственно, обратный рейс в Норильск тоже откладывается — по состоянию на 17:00 — до 21:50.