Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ферму под Белгородом оштрафовали за плохой запах в Разумном

26 августа 2021, 11:11
Фото: ИА «Бел.Ру»
Экоохотнадзор проверил ООО «Разуменское». По итогам специалисты установили нарушение и оштрафовали организацию, сообщила депутат поселкового собрания Разумного Екатерина Долгова.

Жители посёлка жаловались на плохой запах. По словам Екатерины Долговой, в воздухе стоял «запах навоза и продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота (КРС)».

Депутат обратилась в экоохотнадзор с просьбой провести проверку ООО «Разуменское». Специалисты подтвердили, что животноводческие стоки стекали на рельеф местности с территории фермы. Проверку они провели 10 августа.

ООО «Разуменское» оштрафовали по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ — за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Сумма наказания не называется. По статье за это нарушение для юрлиц предполагается штраф от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Напомним, что на пресс-конференции 21 июля врио губернатора Вячеслав Гладков заявил, что из-за неприятного запаха в Разумном, на который часто жалуются люди, завели административные и уголовные дела — за нарушение экологического законодательства. По его словам, запах исходил от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также от очистных сооружений.

На неприятный запах жаловались и жители Ивнянского района: в этом случае его источниками были свинокомплексы. После огласки в муниципалитете создали инициативную группу, которая проведёт необходимые замеры и проконтролирует ситуацию.

Материалы по теме
Белгородский завод премиксов снова наказали за неприятный запахГлава Старооскольского горокруга попросил жителей потерпеть неприятный запахЗамечательный сосед: белгородцы пожаловались на жуткий запах от свинокомплекса
#Новости#Штраф#Разумное#Неприятный запах#Ферма#Экоохотнадзор#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18