Ферму под Белгородом оштрафовали за плохой запах в Разумном

Жители посёлка жаловались на плохой запах. По словам Екатерины Долговой, в воздухе стоял «запах навоза и продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота (КРС)».
Депутат обратилась в экоохотнадзор с просьбой провести проверку ООО «Разуменское». Специалисты подтвердили, что животноводческие стоки стекали на рельеф местности с территории фермы. Проверку они провели 10 августа.
ООО «Разуменское» оштрафовали по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ — за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Сумма наказания не называется. По статье за это нарушение для юрлиц предполагается штраф от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Напомним, что на пресс-конференции 21 июля врио губернатора Вячеслав Гладков заявил, что из-за неприятного запаха в Разумном, на который часто жалуются люди, завели административные и уголовные дела — за нарушение экологического законодательства. По его словам, запах исходил от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также от очистных сооружений.
На неприятный запах жаловались и жители Ивнянского района: в этом случае его источниками были свинокомплексы. После огласки в муниципалитете создали инициативную группу, которая проведёт необходимые замеры и проконтролирует ситуацию.