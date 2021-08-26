Ферму под Белгородом оштрафовали за плохой запах в Разумном

Напомним, что на пресс-конференции 21 июля врио губернатора Вячеслав Гладков заявил, что из-за неприятного запаха в Разумном, на который часто жалуются люди, завели административные и уголовные дела — за нарушение экологического законодательства. По его словам, запах исходил от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также от очистных сооружений.