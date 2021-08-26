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Эрик Праздников: Наши пенсионеры заслуживают лучшего

26 августа 2021, 18:34
В каждом регионе необходимо открыть центры гериатрии и здоровья пожилого человека. Об этом заявил сторонник Партии пенсионеров, генеральный секретарь «Общества врачей России» Эрик Праздников.

Он пояснил, что в обязанности сотрудников таких центров будет входить не только лечение людей старшего поколения, но и обеспечение им достойного качества жизни, сообщают novostivolgograda.ru. По словам Праздникова, это является основной задачей в возрождении российского здравоохранения. «Это гражданский долг каждого человека. Люди старшего поколения, наши пенсионеры, заслуживают лучшего», — подчеркнул генсекретарь «Общества врачей России».

Кроме того, Праздников пояснил, что в числе прочего Партия пенсионеров планирует добиваться отмены нормативных актов, которые, по его мнению, парализуют отечественное здравоохранение. Необходимо увеличить финансирование медицины до 8% от ВВП к 2030 году, ликвидировать институт посредников, поглощающий значительную часть средств, освободить медиков от бумажной работы и поднять им зарплаты.

В частности, по словам генсекретаря «Общества врачей России», из числа организаций, взаимодействующих со сферой медицины, вполне можно исключить частные страховые медицинские организации. А их функции сможет взять на себя объединенный фонд, который будет выступать оператором в переводе средств медицинским учреждениям за оказанную помощь.

В заключение Эрик Праздников заявил, что медики — не сфера обслуживания здравоохранения, которая оказывает «услуги», а важнейшая отрасль страны, которая обеспечивает здоровье нации и оказывает медицинскую помощь.

#Новости#Политика
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