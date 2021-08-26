Эрик Праздников: Наши пенсионеры заслуживают лучшего

Он пояснил, что в обязанности сотрудников таких центров будет входить не только лечение людей старшего поколения, но и обеспечение им достойного качества жизни, сообщают novostivolgograda.ru. По словам Праздникова, это является основной задачей в возрождении российского здравоохранения. «Это гражданский долг каждого человека. Люди старшего поколения, наши пенсионеры, заслуживают лучшего», — подчеркнул генсекретарь «Общества врачей России».