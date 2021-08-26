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Депутаты хотят нанять росгвардейцев для охраны школ Белгородской области

26 августа 2021, 14:32
Фото: Бел.Ру
В регионе планируют усилить меры безопасности в школах. Для этого к охране образовательных учреждений депутаты облдумы хотят привлечь войска национальной гвардии. Однако денег на эти мероприятия нет.

Депутаты Белгородской областной думы обсудили вопрос безопасности школьников на территории региона. Тревогу депутатов вызывают печальные события, которые произошли в школе в Казани. Угроза совершения террористических актов в учебных заведениях вполне реальна, считают народные избранники.

По мнению депутатов, частично решить проблему и обезопасить детей может наличие специализированной охраны в школах. Белгородские депутаты подготовили обращение к правительству России с просьбой включить образовательные организации в перечень тех объектов, которые охраняют войска нацгвардии.

Услуги частных охранных организаций дешевле, поэтому они выигрывают торги госзакупок. При этом депутаты отметили, что при положительном решении правительства страны придётся решать вопрос о софинансировании, поскольку средств на оплату услуг Росгвардии нет.

Стоит отметить, что росгвардейцы могут применять силу, спецсредства и оружие в отношении гражданских лиц. Сотрудники ведомства профессиональнее, чем в частных охранных предприятиях и обладают высокой мобильностью.

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