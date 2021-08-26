Депутаты хотят нанять росгвардейцев для охраны школ Белгородской области

Депутаты Белгородской областной думы обсудили вопрос безопасности школьников на территории региона. Тревогу депутатов вызывают печальные события, которые произошли в школе в Казани. Угроза совершения террористических актов в учебных заведениях вполне реальна, считают народные избранники.
По мнению депутатов, частично решить проблему и обезопасить детей может наличие специализированной охраны в школах. Белгородские депутаты подготовили обращение к правительству России с просьбой включить образовательные организации в перечень тех объектов, которые охраняют войска нацгвардии.
Услуги частных охранных организаций дешевле, поэтому они выигрывают торги госзакупок. При этом депутаты отметили, что при положительном решении правительства страны придётся решать вопрос о софинансировании, поскольку средств на оплату услуг Росгвардии нет.
Стоит отметить, что росгвардейцы могут применять силу, спецсредства и оружие в отношении гражданских лиц. Сотрудники ведомства профессиональнее, чем в частных охранных предприятиях и обладают высокой мобильностью.