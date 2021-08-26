Часть мотоциклистов Белгородской области перестанут платить транспортный налог

Некоторые белгородцы старались сэкономить на личном транспорте и раньше. Например, один из жителей областного центра распилил старую «Оку» и собрал на её основе трицикл. Новое транспортное средство он даже сумел зарегистрировать и получить разрешение на езду по дорогам города. По словам мужчины, налог на такое средство передвижения гораздо меньше, чем на автомобиль.