Часть мотоциклистов Белгородской области перестанут платить транспортный налог

Депутаты Белгородской областной думы решили поддержать владельцев мототранспорта. Теперь белгородцы, владеющие мотоциклами и мотороллерами мощностью до 40 лошадиных сил, не будут платить транспортный налог. В думе отметили, что на этот сегмент мощности приходится около 83% всего мототранспорта в регионе.
Депутаты поддержали проект единогласно. Бюджету Белгородской области это решение будет стоить около 2 млн рублей, которых он недополучит из-за расширения транспортной льготы.
Ранее от уплаты транспортного налога освобождались Герои Советского Союза, Герои Соцтруда, Герои России, награждённые орденом Ленина, кавалеры орденов Славы, почётные граждане области, пенсионеры и предпенсионеры, инвалиды, многодетные родители, ветераны боевых действий, один из родителей ребёнка-инвалида, а также пострадавшие от ЧАЭС и ликвидаторы аварии. Им можно не платить налог на автомобили с двигателем мощностью до 130 лошадиных сил.
Некоторые белгородцы старались сэкономить на личном транспорте и раньше. Например, один из жителей областного центра распилил старую «Оку» и собрал на её основе трицикл. Новое транспортное средство он даже сумел зарегистрировать и получить разрешение на езду по дорогам города. По словам мужчины, налог на такое средство передвижения гораздо меньше, чем на автомобиль.