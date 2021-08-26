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Часть мотоциклистов Белгородской области перестанут платить транспортный налог

26 августа 2021, 13:03
Фото: Бел.Ру
В Белгородской областной думе приняли законопроект, согласно которому владельцев мотоциклов и мотороллеров освободят от необходимости платить транспортный налог. Это касается моделей до 40 лошадиных сил.

Депутаты Белгородской областной думы решили поддержать владельцев мототранспорта. Теперь белгородцы, владеющие мотоциклами и мотороллерами мощностью до 40 лошадиных сил, не будут платить транспортный налог. В думе отметили, что на этот сегмент мощности приходится около 83% всего мототранспорта в регионе.

Депутаты поддержали проект единогласно. Бюджету Белгородской области это решение будет стоить около 2 млн рублей, которых он недополучит из-за расширения транспортной льготы.

Ранее от уплаты транспортного налога освобождались Герои Советского Союза, Герои Соцтруда, Герои России, награждённые орденом Ленина, кавалеры орденов Славы, почётные граждане области, пенсионеры и предпенсионеры, инвалиды, многодетные родители, ветераны боевых действий, один из родителей ребёнка-инвалида, а также пострадавшие от ЧАЭС и ликвидаторы аварии. Им можно не платить налог на автомобили с двигателем мощностью до 130 лошадиных сил.

Некоторые белгородцы старались сэкономить на личном транспорте и раньше. Например, один из жителей областного центра распилил старую «Оку» и собрал на её основе трицикл. Новое транспортное средство он даже сумел зарегистрировать и получить разрешение на езду по дорогам города. По словам мужчины, налог на такое средство передвижения гораздо меньше, чем на автомобиль.

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