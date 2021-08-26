Бузиашвили в белгородском департаменте экономразвития сменил специалист из Сургута

В департаменте экономического развития Белгородской области назвали имя нового первого заместителя начальника. Им стал Евгений Хромов.
Евгений Хромов — выпускник экономического факультета Сургутского государственного университета, специальность — «Финансовый менеджмент».
Он работал в администрации Сургута, где смог продвинуться до начальника планово-экономической службы. После перешёл в дочерние общества ПАО «Газпром»: там Хромов занимал должность заместителя гендиректора по экономическим вопросам.
Общий опыт работы в сфере финансов, экономики и управления — более 15 лет.
До Хромова должность первого замначальника занимал Давид Бузиашвили.
Ранее в департаменте экономического развития Белгородской области произошли значительные изменения. С формулировкой «утрата доверия» в июле уволили Олега Абрамова, возглавлявшего ведомство с 2015 года. На его место назначили Дмитрия Гладского.
Из структуры департамента вывели управление по развитию потребительского рынка и туризм. Первое перешло под управление регионального департамента АПК. После этого пост начальника управления по развитию потребительского рынка покинул Станислав Свечкарь.
Сферу туризма выделили в отдельную структуру. Управлением теперь руководит Ия Подзолкова — бывшая глава Крутологского сельского поселения.
На прошлой неделе стало известно, что пост начальника управления промышленности и предпринимательства департамента экономразвития покинул Евгений Скибин: он находится в отпуске с последующим увольнением.