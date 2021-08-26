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Бузиашвили в белгородском департаменте экономразвития сменил специалист из Сургута

26 августа 2021, 13:03
Фото: департамент экономического развития Белгородской области
Первым замначальника регионального департамента экономического развития стал Евгений Хромов. О назначении объявили в пресс-службе ведомства. Ранее должность занимал Давид Бузиашвили.

В департаменте экономического развития Белгородской области назвали имя нового первого заместителя начальника. Им стал Евгений Хромов.

Евгений Хромов — выпускник экономического факультета Сургутского государственного университета, специальность — «Финансовый менеджмент».

Он работал в администрации Сургута, где смог продвинуться до начальника планово-экономической службы. После перешёл в дочерние общества ПАО «Газпром»: там Хромов занимал должность заместителя гендиректора по экономическим вопросам.

Общий опыт работы в сфере финансов, экономики и управления — более 15 лет.

До Хромова должность первого замначальника занимал Давид Бузиашвили.

Ранее в департаменте экономического развития Белгородской области произошли значительные изменения. С формулировкой «утрата доверия» в июле уволили Олега Абрамова, возглавлявшего ведомство с 2015 года. На его место назначили Дмитрия Гладского.

Из структуры департамента вывели управление по развитию потребительского рынка и туризм. Первое перешло под управление регионального департамента АПК. После этого пост начальника управления по развитию потребительского рынка покинул Станислав Свечкарь.

Сферу туризма выделили в отдельную структуру. Управлением теперь руководит Ия Подзолкова — бывшая глава Крутологского сельского поселения.

На прошлой неделе стало известно, что пост начальника управления промышленности и предпринимательства департамента экономразвития покинул Евгений Скибин: он находится в отпуске с последующим увольнением.

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#Новости#Департамент экономического развития#Назначение#Белгородская область#Евгений Хромов#Политика
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