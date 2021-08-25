В Хабаровске выполнили ремонт участка дороги после вмешательства Дегтярева

Всего в этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано выполнить ремонт 83 участков дорог, их общая длина равна 59 километрам. На нескольких участках ремонт уже выполнен, на многих проводится в настоящее время, а на других подрядчики начнут работы в ближайшем будущем. В общей сложности на благоустройство улично-дорожной сети Хабаровска в 2021 году предоставили больше 1,4 миллиарда рублей.