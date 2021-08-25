В Хабаровске выполнили ремонт участка дороги после вмешательства Дегтярева

Проживающие в краевом центре граждане неоднократно обращали внимание властей на эту проблему. Ремонт начали в середине июня по предложению Михаила Дегтярева, пишет Transsibinfo.com.
Сейчас работы находятся на итоговой стадии. Глава региона и мэр Хабаровска Сергей Кравчук побывали на этом объекте и оценили качество реализованных работ.
«Просто ранее отношение к этой проблеме было халатным. Есть участки, ремонт которых проводить нужно первоочередно. И дорога на улице Олега Кошевого как раз к таким объектам принадлежит. Мы и впредь намерены в сотрудничестве с городскими властями с вниманием относиться к потребностям хабаровчан.
Федеральный центр предоставляет нашему региону большие средства, плюс финансирование из регионального бюджета и муниципальная доля — все это должно быть полезным для людей. До 2024 года в Хабаровске мы хотим отремонтировать 220 километров автодорог», — пояснил Дегтярев.
Сейчас подрядчики уже полностью поменяли асфальт и бордюры на всем 800-метровом участке улицы Олега Кошевого, а также установили там ливневую канализацию. Теперь подрядным организациям осталось только закончить монтаж решеток на лотках ливневой канализации, сделать обновление дорожной разметки на проезжей части и обустроить тротуар для пешеходов. На завершение ремонта потребуется еще полмесяца. На приведение в нормативное состояние данного объекта выделили примерно 18,5 миллиона рублей.
Всего в этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано выполнить ремонт 83 участков дорог, их общая длина равна 59 километрам. На нескольких участках ремонт уже выполнен, на многих проводится в настоящее время, а на других подрядчики начнут работы в ближайшем будущем. В общей сложности на благоустройство улично-дорожной сети Хабаровска в 2021 году предоставили больше 1,4 миллиарда рублей.