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В Белгородской области мужчин отбирают в мобилизационный резерв Вооружённых сил РФ

25 августа 2021, 06:33
Фото: ИА «Бел.Ру»
Как рассказали ИА «Бел.Ру» в военном комиссариате Белгородской области, каждый месяц мужчинам придётся посещать учебные занятия, а раз в год — принимать участие в сборах. Контракт с воинской частью заключается на три года.

В Белгородской области формируют мобилизационный резерв Вооружённых сил РФ. В него по желанию принимают младших офицеров запаса до 52 лет, старших офицеров до 57 лет, а также прапорщиков, сержантов и солдат до 42 лет. Кандидаты в резерв проходят медицинскую комиссию, тесты и собеседование.

Контракт с воинской частью заключается на три года. Каждый месяц мужчинам необходимо будет посещать учебные занятия, а раз в год — принимать участие в сборах.

По контракту резервисты будут получать выплаты. Как прокомментировали ИА «Бел.Ру» в военном комиссариате Белгородской области, сумма выплат зависит от воинского звания и должности. Также резервисты будут получать деньги за сборы. На основных местах работы во время сборов сохранится средняя зарплата.

В случае мобилизации резервистами будут доукомплектовывать существующие части либо создавать новые.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8-905-673-75-99 и 8-905-673-77-17. Военный комиссариат находится по адресу: Белгород, Белгородский проспект, 69.

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