В Белгородской области мужчин отбирают в мобилизационный резерв Вооружённых сил РФ

В Белгородской области формируют мобилизационный резерв Вооружённых сил РФ. В него по желанию принимают младших офицеров запаса до 52 лет, старших офицеров до 57 лет, а также прапорщиков, сержантов и солдат до 42 лет. Кандидаты в резерв проходят медицинскую комиссию, тесты и собеседование.