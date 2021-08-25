В Белгороде открыли финал кадрового конкурса «Новое время»

Posted 25 августа 2021, 10:07
Published 25 августа 2021, 10:07
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
25 августа в «Белэкспоцентре» состоялось открытие финала кадрового проекта «Новое время». Как отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в заключительный этап пригласили порядка 230 претендентов на победу, однако демонстрировать свои умения и управленческие навыки приехал 191 человек. Руководитель региона отметил, что благодаря конкурсу чиновникам удастся найти достойных кандидатов на работу в органах государственной власти. Самое главное — уровень компетенций.
Мы очень ждём победителей. С моей точки зрения, проигравших здесь по определению не может быть. Потому что вы уже вошли в этот процесс изменений и вас не остановить. У нас есть большая потребность в специалистах высокого уровня. Нам нужно удовлетворить запрос населения Белгородской области честностью, открытостью, принятием кадровых решений в области и муниципальных образованиях. Вячеслав Гладков
Двухдневный финал проекта включит в себя несколько мероприятий, которые будут моделировать управленческую деятельность. Будущим резервистам придётся работать как самостоятельно, так и в командах, то есть совместно с другими участниками принимать решения, договариваться и даже спорить. Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын отметил, что состав команд будет трижды меняться, чтобы участники могли проявить свои способности в разных условиях.
В результате получится отобрать лучших управленцев, которые будут в кадровом резерве правительства Белгородской области. Всем финалистам предоставят индивидуальный отчёт по итогам участия с рекомендациями по саморазвитию. Также они получат возможность войти в экспертный клуб «Новое время», который будет создан под руководством главы региона.
Порядка 20 победителей проекта включат в резерв управленческих кадров Белгородской области с возможным оперативным выдвижением на руководящие должности в органах власти, обучат в образовательной программе, а десятку лучших отправят на зарубежную стажировку в Высшую школу управления Гренобля во Францию.
Очень много спрашивают, зачем мы посылаем наших резервистов на обучение в Гренобль, если они могут и в России пройти курсы. Мы должны сравнивать не просто с другими сильными регионами по типу Москвы, Воронежа, Татарстана, мы должны ориентироваться на основные тренды, которые есть в мире. Если мы их не будем понимать, то мы никогда и нигде не победим. Наша главная конкуренция — за людей. Вячеслав Гладков
Сам кадровый конкурс «Новое время» стартовал в мае этого года. Проект нацелен на пополнение резерва управленческих кадров и проводится администрацией губернатора Белгородской области. Заявки подали 3385 человек — к участию пригласили граждан РФ в возрасте от 24 до 55 лет с высшим образованием, двухлетним опытом управления (или четырёхлетним опытом работы по специальности).
В органах госвласти свободно около 20 мест, на которые могут претендовать победители «Нового времени». Лучшим финалистам предложат посты начальников и заместителей управлений регионального правительства. Кроме того, члены Наблюдательного совета ГК «Зелёная Долина» и ГТРК «Белгород» планируют пригласить к себе на работу сразу нескольких победителей.
Стоит отметить, что кадровый проект «Новое время» областные власти хотят проводить не чаще чем один раз в три года. По мнению чиновников, активность конкурса состоит не столько в его успешности, сколько в потребности общества.