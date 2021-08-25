В Белгороде открыли финал кадрового конкурса «Новое время»

Очень много спрашивают, зачем мы посылаем наших резервистов на обучение в Гренобль, если они могут и в России пройти курсы. Мы должны сравнивать не просто с другими сильными регионами по типу Москвы, Воронежа, Татарстана, мы должны ориентироваться на основные тренды, которые есть в мире. Если мы их не будем понимать, то мы никогда и нигде не победим. Наша главная конкуренция — за людей. Вячеслав Гладков