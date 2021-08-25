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На мусорном полигоне в Белгородской области выявили 18 нарушений

25 августа 2021, 08:26
Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора
На полигоне ТКО в Валуйках обнаружили нарушения, которые негативно влияют на окружающую среду. Росприроднадзор передал административное дело в суд, сообщили в ведомстве.
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ЖКХ

Экологический надзор проверил полигон ТКО «Валуйского многоотраслевого объединения городского коммунального хозяйства» и выявил 18 нарушений требований в области обращения с отходами производства и потребления. Штраф составил 303 тыс. рублей.

Организация захороняла мусор и не указывала его в действующей лицензии по размещению отходов. Росприроднадзор направил в арбитражный суд региона протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.

Предприятию выдали предписание для устранения нарушений в конкретные сроки.

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#Новости#ТКО#Полигон#Нарушения#Валуйки#Росприроднадзор#Мусор#ЖКХ#Экономика
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