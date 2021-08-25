На мусорном полигоне в Белгородской области выявили 18 нарушений

Экологический надзор проверил полигон ТКО «Валуйского многоотраслевого объединения городского коммунального хозяйства» и выявил 18 нарушений требований в области обращения с отходами производства и потребления. Штраф составил 303 тыс. рублей.
Организация захороняла мусор и не указывала его в действующей лицензии по размещению отходов. Росприроднадзор направил в арбитражный суд региона протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.
Предприятию выдали предписание для устранения нарушений в конкретные сроки.