Как у мэрии: белгородцы продают Toyota Land Cruiser на сайте объявлений

Toyota Land Cruiser Prado 2019 года выпуска реализуют в областном центре. Его оценили в 6,4 млн рублей. Пробег — 65 000 км. Владелец уверяет, что авто в ДТП не было. Вся передняя часть до дверей, включая фары и хром, покрыта пленкой. Остальной кузов — в жидкой керамике. В машине есть многозонный климат-контроль, кожаный руль, обогрев передних и задних сидений, активная безопасность, антиблокировка тормозов и антипробуксовка. В комплект также входят зимние шины.