Как у мэрии: белгородцы продают Toyota Land Cruiser на сайте объявлений

Toyota Land Cruiser Prado 2020 года выпуска продают в Белгороде за 5,5 млн рублей. В объявлении сказано, что машина небитая, полноприводная, серебристого цвета. Комплектация внедорожника максимальная. В неё входит холодильник, заводская молочная кожа, диски 20 дюймов, задняя пневмоподвеска, керамика и фары в плёнке. Также в авто есть электрогидравлический усилитель руля, многозонный климат-контроль, в салоне кожаный руль, обогрев передних и задних сидений, камера заднего вида, круиз-контроль, бортовой компьютер, спутник и сигнализация.
Ещё одно авто Toyota Land Cruiser продают в Алексеевке. За транспортное средство продавец намерен выручить 6,6 млн рублей. Пробег машины — 22 000 км. Судя по описанию, внедорожник небитый. Его купили в мае 2020 года у дилера. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В наличии полный комплект ключей и документов. Без кредитов, лизингов и залогов.
Toyota Land Cruiser Prado 2019 года выпуска реализуют в областном центре. Его оценили в 6,4 млн рублей. Пробег — 65 000 км. Владелец уверяет, что авто в ДТП не было. Вся передняя часть до дверей, включая фары и хром, покрыта пленкой. Остальной кузов — в жидкой керамике. В машине есть многозонный климат-контроль, кожаный руль, обогрев передних и задних сидений, активная безопасность, антиблокировка тормозов и антипробуксовка. В комплект также входят зимние шины.
Напомним, администрация Белгорода не смогла продать подобный внедорожник — сделка не состоялась. Реализовать авто мэрия планировала за 6,6 млн рублей.
Популярность у белгородцев элитный внедорожник приобрёл, когда его заметили в автопарке мэрии областного центра. Land Cruiser передала городской администрации Белгородская ипотечная корпорация для представительских целей.
Мэр Белгорода Юрий Галдун оценил внедорожник как «неплохой» и заявил, что подарки оценивает хорошо, отметив, что не считает историю с автомобилем репутационным скандалом.