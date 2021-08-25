«Экотранс» требует с белгородского ЦЭБа 29 млн рублей

Транспортная компания «Экотранс» подала в суд на Центр экологической безопасности Белгородской области. Размер претензии составляет 29 млн рублей. ООО «Центр экологической безопасности» — региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Компания «Экотранс» вывозит мусор на территории региона.
В компании корреспонденту «Бел.Ру» пояснили, что «Экотранс» пытается взыскать с ООО «ЦЭБ» задолженность. Какую именно, в организации не уточнили, добавив, что по телефону такие вещи не комментируют.
ООО «Центр экологической безопасности» зарегистрировано в 2016 году, головной компанией является департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области. До недавнего времени ЦЭБ возглавлял Леонид Белоковаленко, однако 16 августа он покинул свой пост. В данный момент исполняющим обязанности генерального директора является Даниил Медведев.
В 2020 году компания выручила от продажи почти 2 млрд рублей, получив при этом 168 млн рублей чистой прибыли.