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Большая черепаха отложила яйца на пляже в Белгороде

25 августа 2021, 13:01
Фото: кадр из видео
Видеозаписью с эмоциональным комментарием горожанин поделился во «ВКонтакте».

Житель Белгорода утром 25 августа увидел на пляже на Северском Донце черепаху, которая откладывала яйца в выкопанную заранее ямку. Часть процесса мужчина снял на видео, которое опубликовал в сообществе «Белгород — это интересно».

Черепаха — не единственное животное, которое попадает в объективы камер. В начале года на Белгородском водохранилище заметили норку. Она не боялась людей, позировала для фото и видео и принимала от горожан рыбу, часть которой ела сразу, а остатки уносила в нору.

О животном даже хотели снять сюжет телевизионщики Первого канала. Однако норка испугалась камер, поэтому о ней пришлось рассказывать местному рыбаку.

Ещё одну норку обнаружили на Везёлке в Белгороде в районе микрорайона Новая жизнь.

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