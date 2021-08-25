Большая черепаха отложила яйца на пляже в Белгороде

Житель Белгорода утром 25 августа увидел на пляже на Северском Донце черепаху, которая откладывала яйца в выкопанную заранее ямку. Часть процесса мужчина снял на видео, которое опубликовал в сообществе «Белгород — это интересно».
Черепаха — не единственное животное, которое попадает в объективы камер. В начале года на Белгородском водохранилище заметили норку. Она не боялась людей, позировала для фото и видео и принимала от горожан рыбу, часть которой ела сразу, а остатки уносила в нору.
О животном даже хотели снять сюжет телевизионщики Первого канала. Однако норка испугалась камер, поэтому о ней пришлось рассказывать местному рыбаку.